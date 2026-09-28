Автомобиль превращается в роскошь - расходы водителей в Латвии растут быстрее инфляции
Транспорт занимает значительную долю расходов не только предприятий, но и латвийских домохозяйств. По данным Центрального статистического управления, в 2025 году на него приходилось 12% потребительских расходов домохозяйств. Это была третья по величине статья расходов после продуктов питания и жилья.
В этом году транспортные расходы стали еще заметнее из-за роста цен. В августе транспорт подорожал за год на 8,6%, а топливо - на 22,1%. Дизельное топливо выросло в цене на 24,5%, бензин - на 18,3%. Подорожали также обслуживание и ремонт автомобилей, а также автострахование.
"Сейчас речь идет о гораздо более широкой проблеме, чем только цена на топливо. И для частного водителя, и для предприятия расходы на автомобиль складываются из многих статей: финансирование, страхование, обслуживание, ремонт, шины и топливо. Если несколько из них дорожают одновременно, все важнее становится вопрос не только о том, сколько стоит сам автомобиль, но и о том, во сколько обходится передвижение в целом", - говорит руководитель Europcar Latvia Вилис Берзиньш.
Похожая ситуация наблюдается и в других странах Балтии. В Эстонии в августе транспортные услуги подорожали за год на 7,2%, а дизельное топливо - на 27,9%. В Литве в июле топливо и смазочные материалы для личного транспорта выросли в цене за год на 22,9%. Это был один из самых резких скачков в Европейском союзе.
Эти данные показывают, что связанные с использованием автомобиля расходы могут расти значительно быстрее общей инфляции. На отдельные статьи, особенно на цены топлива, влияют не только местная экономическая ситуация, но и стоимость нефтепродуктов на мировом рынке, цепочки поставок и геополитические события.
Для частных водителей это означает рост повседневных расходов. Для предприятий, у которых есть несколько автомобилей, даже сравнительно небольшое изменение цен может обернуться существенными дополнительными затратами.
Когда на часть расходов, связанных с автомобилем, особенно на стоимость топлива, влияют глобальные факторы, которые не может контролировать ни предприятие, ни частный водитель, все важнее становится возможность сделать хотя бы часть затрат на передвижение более предсказуемой. "Мы не можем контролировать цены на топливо и предугадать все изменения на мировых рынках. Однако многие другие расходы, связанные с использованием автомобиля, можно сделать более прогнозируемыми. Для предприятий это может означать фиксированный ежемесячный платеж, включающий услуги по обслуживанию автомобиля. Частные клиенты могут выбирать подходящий им вариант передвижения и при этом не брать на себя все расходы, связанные с владением автомобилем", - говорит Берзиньш.