Автомобиль превращается в роскошь - расходы водителей в Латвии растут быстрее инфляции

Когда на часть расходов, связанных с автомобилем, особенно на стоимость топлива, влияют глобальные факторы, которые не может контролировать ни предприятие, ни частный водитель, все важнее становится возможность сделать хотя бы часть затрат на передвижение более предсказуемой. "Мы не можем контролировать цены на топливо и предугадать все изменения на мировых рынках. Однако многие другие расходы, связанные с использованием автомобиля, можно сделать более прогнозируемыми. Для предприятий это может означать фиксированный ежемесячный платеж, включающий услуги по обслуживанию автомобиля. Частные клиенты могут выбирать подходящий им вариант передвижения и при этом не брать на себя все расходы, связанные с владением автомобилем", - говорит Берзиньш.