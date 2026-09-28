Lidl снижает регулярные цены на широкий ассортимент рыбной продукции

В дальнейшем по сниженным регулярным ценам будут продаваться несколько популярных у покупателей продуктов для повседневного приготовления пищи. Среди них - палочки из сурими «Ocean Sea» и замороженное филе минтая в панировке, а также различные продукты «Nixe», в том числе кусочки тунца в собственном соку в упаковке разных размеров, полосатый тунец в оливковом и подсолнечном масле, салат из тунца в разных вариациях.