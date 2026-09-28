Lidl снижает регулярные цены на широкий ассортимент рыбной продукции
Предприятие розничной торговли «Lidl» продолжает снижать цены на всё новые группы товаров, предлагая с этой недели более выгодные цены на некоторые рыбные продукты частных брендов «Nixe» и «Ocean Sea». На отдельных продуктах покупатели сэкономят вплоть до 20%. Это снижение цен - часть долгосрочной инициативы, которую «Lidl» начал уже в конце прошлого года.
В дальнейшем по сниженным регулярным ценам будут продаваться несколько популярных у покупателей продуктов для повседневного приготовления пищи. Среди них - палочки из сурими «Ocean Sea» и замороженное филе минтая в панировке, а также различные продукты «Nixe», в том числе кусочки тунца в собственном соку в упаковке разных размеров, полосатый тунец в оливковом и подсолнечном масле, салат из тунца в разных вариациях.
Рыбные продукты популярны во многих семьях как будничная еда, потому что их удобно использовать для быстрых блюд, салатов и закусок. Продукты из тунца и рыбное филе также являются ценным источником белка. Сниженные регулярные цены позволяют приобретать эти продукты еще выгоднее, способствуя осознанному и разнообразному выбору продуктов питания в повседневной жизни.
Некоторые продукты брендов «Nixe» и «Ocean Sea», на которые распространяется скидка, имеют сертификат MSC (Marine Stewardship Council). Этот сертификат подтверждает, что рыба, используемая в продуктах, получена из рыболовных хозяйств, соответствующих стандарту MSC и прошедших независимый аудит в соответствии с требованиями устойчивого рыболовства. Сертификация MSC является одним из самых признанных в мире стандартов устойчивого рыболовства, который помогает сохранить рыбные запасы для будущих поколений и способствует ответственному использованию морских ресурсов.
Снижение цен является частью долгосрочной инициативы, которую «Lidl» реализует уже с конца прошлого года. В рамках этой инициативы уже снижены регулярные цены на несколько сотен товаров в различных категориях, включая мясные продукты, замороженные и молочные продукты, хлеб, фрукты и овощи, мороженое, товары длительного хранения и товары для дома. Постепенно снижение цен распространяется на все более широкий ассортимент товаров.
Снижение регулярных цен дополняет политику низких цен «Lidl», что подтверждает и сравнение цен, проведенное исследовательской компанией «SeeNext» 8 сентября густе – корзина из 28 продуктов повседневного спроса стоила меньше всего именно в магазинах «Lidl».