Литва не хочет "тянуть резину" и планирует завершить строительство Rail Baltica в срок

Как ранее сообщало агентство BNS, на прошлой неделе латвийский премьер Андрис Кулбергс сказал, что срок реализации проекта к 2030 году нереалистичен, поэтому три страны Балтии договорились о переносе завершения первого этапа на 2034 год. Это первый случай, когда страны Балтии официально признали невыполнимость сроков до 2030 года.