Литва не хочет "тянуть резину" и планирует завершить строительство Rail Baltica в срок
Несмотря на договоренность стран Балтии продлить срок реализации первого этапа проекта европейской железнодорожной колеи Rail Baltica до 2034 года, министр транспорта Литвы говорит, что страна по-прежнему придерживается первоначального плана завершить проект к 2030 году.
Как сообщил порталу Verslo zinios Юрас Таминскас, Литва постарается завершить прокладку колеи от Каунаса до Паневежиса к 2030 году, поскольку проект имеет стратегическое значение для сообщения, безопасности, военной мобильности и экономической конкурентоспособности.
В свою очередь, глава Rail Baltica в Литве Миндаугас Иванавичюс сообщил порталу, что компания LTG Infra, отвечающая за реализацию проекта в стране, не снижает темпов и продолжает работы по проектированию, закупкам и строительству.
Как ранее сообщало агентство BNS, на прошлой неделе латвийский премьер Андрис Кулбергс сказал, что срок реализации проекта к 2030 году нереалистичен, поэтому три страны Балтии договорились о переносе завершения первого этапа на 2034 год. Это первый случай, когда страны Балтии официально признали невыполнимость сроков до 2030 года.
Стоимость первого этапа проекта, в рамках которого страны Балтии будут соединены с Европой одной колеей Rail Baltica, оценивается в 15,3 млрд евро. Общая стоимость проекта со строительством второго пути может достичь 23,8 млрд евро. В конце августа в Таллинне премьер Миндаугас Синкявичюс заявил, что для завершения проекта Rail Baltica странам Балтии необходимо объединить усилия для привлечения большего финансирования со стороны Евросоюза.
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Rail Baltica соединит Таллинн, Пярну, Ригу, Панявежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву, протяженность литовского участка составит 392 километра.
Ранее сообщалось, что, если строительство Rail Baltica не продвинется существенно к 2034 году, убедить страны ЕС выделять на него новые деньги станет сложнее. Об этом заявил вице-президент Европейского парламента Роберт Зиле - по его словам, затянувшиеся работы могут стать аргументом против дальнейшего финансирования проекта.