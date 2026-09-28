Кайминьш: "Мне сейчас 45 лет, и я не очень верю, что у меня будет пенсия"

Он также затронул ситуацию, когда взрослые дети помогают своим родителям материально. По словам Кайминьша, такая помощь уже начинает восприниматься как нечто само собой разумеющееся, хотя рассчитывать на нее могут далеко не все. "Тем, у кого есть возможность помогать своим родителям, повезло. Это уже принимается как норма", - сказал он, вспоминая обсуждение этого вопроса в Сейме несколько лет назад.