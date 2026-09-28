Кайминьш: "Мне сейчас 45 лет, и я не очень верю, что у меня будет пенсия"
Насколько уверенно нынешние работающие люди могут рассчитывать на пенсию через несколько десятилетий и сможет ли она обеспечить достойную старость? Актер и бывший политик Артусс Кайминьш в эфире TV24 признался, что не уверен в своем будущем.
Артусс Кайминьш отметил, что вопросы пенсионной системы нельзя рассматривать только с точки зрения сегодняшнего дня. По его мнению, необходимо уже сейчас думать о том, что произойдет через несколько десятилетий.
"Мне сейчас 45 лет, и я не знаю. Я, честно говоря, не очень верю, что у меня будет пенсия", - заявил Кайминьш.
Он также затронул ситуацию, когда взрослые дети помогают своим родителям материально. По словам Кайминьша, такая помощь уже начинает восприниматься как нечто само собой разумеющееся, хотя рассчитывать на нее могут далеко не все. "Тем, у кого есть возможность помогать своим родителям, повезло. Это уже принимается как норма", - сказал он, вспоминая обсуждение этого вопроса в Сейме несколько лет назад.
Ведущая поинтересовалась, что необходимо сделать, чтобы у людей все-таки была пенсия в будущем. Кайминьш ответил, что речь должна идти о комплексных решениях. При этом он сделал акцент на демографической ситуации и необходимости думать о рождаемости. "Дети, дети, дети, а не инженеры, инженеры, инженеры", - сказал он. При этом Кайминьш отдельно пояснил, что использовал слово "инженеры" не в буквальном смысле профессии. Его мысль заключалась в том, что одних мер по подготовке специалистов недостаточно, если не решается более широкая демографическая проблема.