Китай обходит Европу: что показал новый мировой рейтинг университетов
Китайский университет Цинхуа поднялся на 11-е место в мировом рейтинге университетов Times Higher Education 2027 года, обойдя Швейцарскую высшую техническую школу Цюриха (ETH Zurich). Таким образом, ведущий университет Азии впервые оказался выше лучшего университета континентальной Европы.
Первое место 11-й год подряд сохраняет британский Оксфордский университет. При этом разрыв между Оксфордом и занимающим второе место Массачусетским технологическим институтом (MIT) сократился до 0,1 балла. Оксфорд опередил MIT благодаря более высокой исследовательской продуктивности, международному сотрудничеству и соотношению числа докторантов и преподавателей. MIT, в свою очередь, получил более высокие показатели по соотношению студентов и преподавателей, цитируемости исследований и исследовательской мощи.
В первой десятке по-прежнему доминируют университеты США - им принадлежат семь мест. Еще три места занимают британские университеты. Подробнее о новом рейтинге можно узнать здесь.
Топ-20 университетов мира в рейтинге World University Rankings 2027
|Университет
|Страна
|Место в 2027 году
|Место в 2026 году
|University of Oxford
|Великобритания
|1
|1
|Massachusetts Institute of Technology
|США
|2
|2
|Princeton University
|США
|=3
|=3
|Stanford University
|США
|=3
|=5
|University of Cambridge
|Великобритания
|5
|=3
|Harvard University
|США
|6
|=5
|California Institute of Technology
|США
|7
|7
|Imperial College London
|Великобритания
|8
|8
|University of California, Berkeley
|США
|=9
|9
|Yale University
|США
|=9
|10
|Tsinghua University
|Китай
|11
|12
|ETH Zurich
|Швейцария
|12
|11
|Peking University
|Китай
|13
|13
|University of Pennsylvania
|США
|14
|14
|National University of Singapore
|Сингапур
|15
|17
|The University of Chicago
|США
|16
|15
|Johns Hopkins University
|США
|=17
|16
|UCL
|Великобритания
|=17
|22
|Columbia University
|США
|19
|20
|University of California, Los Angeles
|США
|20
|=18
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Знак "=" означает, что несколько университетов делят одно место в рейтинге.
Азия постепенно приближается к лидерам
Цинхуа занял 11-е место, тогда как ETH Zurich опустился на 12-е. Это первый случай, когда китайский университет оказался выше любого университета континентальной Европы.
В рейтинге отмечается более широкая тенденция усиления позиций азиатских университетов. Число вузов Азии в первой мировой сотне и первой двухсотке продолжает расти. В прошлом году в топ-200 входили 35 азиатских университетов, а в этом году их уже 40. Топ Times Higher Education 2026.
Одновременно позиции Европы в верхней части рейтинга ослабевают. Если год назад в первой двухсотке находились 90 европейских университетов, то теперь их число сократилось до 85.
Три европейских университета - один из Германии и два из Швеции - в этом году покинули первую сотню.
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Германия впервые вошла в мировой топ-25
У Германии, однако, есть заметный успех. Мюнхенский технический университет поднялся сразу на две позиции и впервые вошел в первую мировую двадцатку пяти.
Нидерланды вернулись в топ-50. В Венгрии ведущий университет страны - Университет Земмельвайса - вновь вошел в первую 250-ку. Польша вернулась в топ-500: Вроцлавский медицинский университет поднялся из группы топ-600.
Хороший результат показала и Дания: половина представленных в рейтинге датских университетов достигла своих лучших показателей за все время участия.
Пять университетов Ирландии улучшили свои позиции, остальные сохранили места по сравнению с прошлым годом.
При этом положение Франции ухудшилось: четыре ведущих французских университета в среднем опустились на девять позиций. Франция также впервые выпала из мировой первой 50-ки.
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Французский EURECOM стал самым высоко расположившимся новым участником рейтинга среди европейских вузов, заняв совместно 231-е место.
В рейтинге появились университеты Албании и Малави
В общей сложности в европейской части рейтинга представлены 710 университетов - на 10 больше, чем годом ранее. В рейтинге представлены 44 европейские страны.
Больше всего университетов представлено от Великобритании - 110. Это на один вуз больше, чем в прошлом году. По количеству представленных университетов Великобритания занимает пятое место в мире после США, Индии, Турции и Японии.
Всего в World University Rankings 2027 вошли рекордные 2297 университетов - на 106 больше, чем годом ранее. Они представляют 118 стран и территорий.
Впервые в рейтинг вошли Албания и Малави. Университет Тираны представлен в группе 2001+.
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Почему меняется расстановка сил
Рейтинг Times Higher Education составлен на основе анализа почти 20 млн научных публикаций, около 1 млн ответов в международном опросе академической репутации и подробных данных более чем о 3000 университетах мира.
При оценке учитываются исследовательская деятельность и ее влияние, условия обучения, академическая репутация, связи университетов с промышленностью, а также способность привлекать международных студентов и специалистов.
Главный специалист Times Higher Education по глобальным вопросам Фил Бати заявил, что изменения в рейтинге свидетельствуют о масштабном перераспределении академического влияния с Запада на Восток.
По его словам, результаты 2027 года показывают сразу несколько символических изменений: китайский университет впервые оказался выше любого университета континентальной Европы, три азиатских университета впервые вошли в мировую первую 15-ку, а число европейских вузов в топ-200 оказалось минимальным за всю историю рейтинга.
При этом сам рейтинг не утверждает, что отдельный университет автоматически является "лучше" другого во всех отношениях: итоговая позиция складывается из нескольких показателей, характеризующих исследования, обучение, международное влияние и другие стороны деятельности университетов.