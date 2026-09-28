Китай обходит Европу: что показал новый мировой рейтинг университетов

Первое место 11-й год подряд сохраняет британский Оксфордский университет. При этом разрыв между Оксфордом и занимающим второе место Массачусетским технологическим институтом (MIT) сократился до 0,1 балла. Оксфорд опередил MIT благодаря более высокой исследовательской продуктивности, международному сотрудничеству и соотношению числа докторантов и преподавателей. MIT, в свою очередь, получил более высокие показатели по соотношению студентов и преподавателей, цитируемости исследований и исследовательской мощи.