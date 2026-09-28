Эксперт предупреждает: из-за закрытия Вантового моста жители Латвии потеряют огромные деньги

"Это не просто цифры на бумаге", – отмечает Зариня. Закрытие моста будет означать более длинные маршруты, увеличение времени в пути и дополнительную нагрузку на другие мосты через Даугаву и городские улицы. Это повлияет на поездки людей на работу, логистику предприятий, поставки и повседневную хозяйственную деятельность, а также на доступность Риги для гостей города и туристов.