Эксперт предупреждает: из-за закрытия Вантового моста жители Латвии потеряют огромные деньги
Вантовый мост необходимо реконструировать – в этом нет никаких сомнений, считает председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) Катрине Зариня. Однако, по ее словам, не менее важен вопрос о том, как будет организовано движение во время реконструкции моста.
Потерянные миллионы
"Это не только технический вопрос организации движения или строительства. Это также вопрос экономики Риги и всей Латвии", – подчеркивает Зариня.
Еще в июле LTRK обратилась к ответственным должностным лицам с призывом заблаговременно искать решения и информировать предпринимателей о планируемой организации движения. Причина, по словам главы LTRK, проста – полное закрытие Вантового моста повлечет существенные расходы не только для автомобилистов, но и для всего города.
Несколько неправительственных организаций, в том числе LTRK, провели предварительные расчеты с использованием методики Latvijas Valsts ceļi. Они показывают: если Вантовый мост будет полностью закрыт, дополнительные расходы жителей и предприятий за 365 дней могут составить около 252 млн евро, или примерно 690 тыс. евро ежедневно. Даже за шесть месяцев они достигнут примерно 124 млн евро.
Расчеты основаны на предположении, что мостом ежедневно пользуются около 50 000 транспортных средств. В случае его закрытия и использования альтернативных маршрутов дополнительное время в пути для каждого транспортного средства составит примерно 22 минуты в обоих направлениях, а дополнительное расстояние – около 3 км.
Повлияет на всех
"Это не просто цифры на бумаге", – отмечает Зариня. Закрытие моста будет означать более длинные маршруты, увеличение времени в пути и дополнительную нагрузку на другие мосты через Даугаву и городские улицы. Это повлияет на поездки людей на работу, логистику предприятий, поставки и повседневную хозяйственную деятельность, а также на доступность Риги для гостей города и туристов.
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Особенно существенным это может стать в периоды проведения в городе крупных культурных, спортивных и деловых мероприятий, привлекающих как жителей Латвии, так и иностранных гостей, указывает глава LTRK. Усложнение передвижения по городу может повлиять не только на возможность посетителей добраться до места проведения мероприятий, но и на работу гостиниц, предприятий общественного питания, торговли и других компаний, обслуживающих гостей.
"Мост – не просто строительная конструкция, а важное звено в функционировании городской экономики", – подчеркивает Зариня.
Поэтому сейчас главное, по ее мнению, – не выбрать один вариант, а затем пытаться приспособиться к его последствиям, а до начала строительных работ тщательно сравнить все возможности организации транспортных потоков во время ремонта.
Необходимо рассмотреть проведение работ поэтапно, возможность сохранения хотя бы частичного движения по мосту, строительство временного моста и другие варианты. Для каждого сценария следует оценить не только стоимость строительства, но и влияние на транспорт, предпринимательскую деятельность, туризм и экономическую активность в целом.
Временный мост может стоить около 20 млн евро
Один из обсуждаемых вариантов – временный мост, стоимость которого может составить около 20 млн евро. Даже если он понадобится всего на 8–10 месяцев, такие инвестиции, по мнению Зарини, следует сопоставлять с потерями, которые способно вызвать полное закрытие Вантового моста.
В то же время, по мнению LTRK, наряду со строительством временного моста необходимо рассмотреть и другие решения, позволяющие максимально сохранить движение по существующему мосту.
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Например, строительные работы можно было бы проводить поэтапно и последовательно, не выполняя отдельные виды работ – замену вант или обновление дорожного покрытия – одновременно по всей ширине моста.
Также следует рассмотреть возможность проведения наиболее интенсивных работ, сильнее всего ограничивающих движение, в ночное время и по выходным, когда транспортный поток меньше.
"Реконструкция Вантового моста неизбежна, однако ее планирование должно быть таким же тщательным, как и сами строительные работы", – отмечает Зариня.
Уже сейчас необходимо искать решения, которые позволят максимально уменьшить влияние ремонта на повседневную жизнь жителей, предпринимательскую деятельность и экономическую активность.
Поэтому LTRK призывает Рижское самоуправление совместно с ответственными государственными учреждениями четко определить цель – во время реконструкции Вантового моста по возможности сохранить движение частного транспорта через Даугаву.
"Возможность предотвратить риск значительных потерь до начала строительных работ еще есть. Сейчас необходимо принимать решения, чтобы впоследствии не пришлось подсчитывать их цену", – заключает Катрине Зариня.