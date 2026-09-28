Служба госбезопасности пока не выявила попыток России повлиять на результаты выборов в Сейм
Служба государственной безопасности Латвии (VDD) пока не выявила серьезных и систематических попыток России или других враждебно настроенных по отношению к Латвии государств повлиять на исход предстоящих выборов в Сейм в пользу какой-либо политической партии или кандидата в депутаты.
Вместе с тем служба зафиксировала и сейчас оценивает отдельные попытки распространения дезинформации, связанные с выборами и конкретными политическими партиями.
По оценке VDD, Россия может усилить кампании по распространению дезинформации в информационном пространстве Латвии, чтобы повлиять на общественное мнение и результаты выборов. Их целью могут стать политические силы и кандидаты в депутаты, которые решительно выступают против российской агрессии и поддерживают Украину.
Служба также не исключает попыток незаконно повлиять на выбор избирателей, в том числе подкупа голосов. До сих пор такие случаи не выявляли.
Во время выборов VDD совместно с Государственной полицией и другими государственными и муниципальными учреждениями усилит меры безопасности, чтобы обеспечить свободное и честное голосование.
В компетенцию VDD входит выявление и предотвращение попыток незаконно повлиять на ход выборов и их результаты как со стороны иностранных государств, так и граждан Латвии. Служба призывает жителей сообщать о случаях, когда за голосование в пользу определенной партии или кандидата в депутаты обещают заплатить либо предоставить другие материальные или нематериальные блага, а также о попытках иным незаконным способом ограничить свободу выбора, например с помощью угроз или насилия.
В таких ситуациях VDD просит по возможности подробно зафиксировать обстоятельства произошедшего и информацию об участниках. Если это возможно, следует записать предполагаемое нарушение на аудио или видео либо сфотографировать его. Служба также рекомендует сохранить данные, которые помогут установить личности участников: имя и фамилию, номер телефона, аккаунт в социальной сети, переписку, государственный регистрационный номер автомобиля.
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VDD призывает сообщать и о случаях создания или распространения заведомо ложной информации, порочащей политическую партию или кандидата в депутаты, если для этого использовали технологии дипфейков.
В таких случаях служба просит прислать сгенерированный или измененный с помощью искусственного интеллекта видео- или аудиофайл либо изображение, а также указать, где и когда материал был обнаружен.
Сообщить о возможном нарушении можно по электронной почте velesanas@vdd.gov.lv или круглосуточному телефону 67208964. VDD гарантирует конфиденциальность тех, кто передает информацию.
О незаконной предвыборной агитации в общественных местах в день выборов в Сейм, 3 октября, или накануне жители могут сообщить в Государственную полицию по номеру 112 или по электронной почте vpdd@vp.gov.lv.
В эти дни в общественных местах запрещено, например, распространять листовки с похвалой в адрес политических партий или кандидатов, а также агитировать возле избирательных участков. Жителей также просят сообщать в Государственную полицию о предвыборной рекламе, которую вовремя не убрали. Кроме того, следует обращаться в полицию, если в избирательных участках или рядом с ними нарушают общественный порядок.
О политической рекламе в общественных местах, интернете и печатных изданиях, где не указан заказчик, жителей просят сообщать в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Бюро также принимает информацию о размещении агитационных материалов в зданиях государственных и муниципальных учреждений, а также об отсутствии указания тиража в буклетах и других печатных материалах.
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KNAB призывает жителей сообщать и об оплаченных агитационных материалах, созданных с помощью искусственного интеллекта, если это не указано. Также можно сообщать об использовании для предвыборной агитации автоматически созданных поддельных или анонимных аккаунтов в социальных сетях.
Связаться с KNAB можно по телефону 8000 2070, через мобильное приложение или по электронной почте pasts@knab.gov.lv.