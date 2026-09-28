Служба госбезопасности пока не выявила попыток России повлиять на результаты выборов в Сейм

В компетенцию VDD входит выявление и предотвращение попыток незаконно повлиять на ход выборов и их результаты как со стороны иностранных государств, так и граждан Латвии. Служба призывает жителей сообщать о случаях, когда за голосование в пользу определенной партии или кандидата в депутаты обещают заплатить либо предоставить другие материальные или нематериальные блага, а также о попытках иным незаконным способом ограничить свободу выбора, например с помощью угроз или насилия.