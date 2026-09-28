Медсестре BKUS вынесли приговор после смерти ребенка из-за перепутанных лекарств
Медсестра Детской клинической университетской больницы (BKUS) перепутала два раствора, после чего несовершеннолетняя пациентка умерла. Суд огласил приговор по резонансному делу.
Рижский городской суд в понедельник приговорил к двум с половиной годам лишения свободы медсестру BKUS, которая в ноябре прошлого года случайно перепутала назначенные пациентке препараты. В качестве дополнительного наказания суд на четыре года запретил осужденной заниматься лечебной деятельностью. При этом суд не стал назначать компенсацию морального вреда в размере 500 000 евро, которую требовала пострадавшая сторона.
Судья Имантс Дзэнис пояснил, что после изучения судебной практики, на которую ссылалась защита, суд пришел к выводу: назначение компенсации в рамках данного уголовного процесса могло бы оказаться преждевременным. Поэтому пострадавшим оставили возможность добиваться компенсации в порядке гражданского процесса.
Участники процесса могут попросить суд подготовить полный текст приговора, после чего его можно будет обжаловать в течение десяти рабочих дней. Согласно информации в судебном календаре, обвиняемой является Елена Угуренко. Ранее адвокат Алдис Лиепиньш сообщал журналистам, что медсестра признала свою вину и сожалеет о произошедшем.
По словам адвоката, случившееся стало "роковым стечением обстоятельств" и большой трагедией. Он подчеркнул, что никто не становится медсестрой с намерением допустить подобную трагическую ошибку.
Лиепиньш также рассказал, что его клиентка каждый день переживает случившееся, извинилась перед пострадавшими, признала вину и раскаивается в содеянном. Кроме того, уже началось возмещение причиненного ущерба, однако его размер адвокат не раскрыл.
Защита также обращала внимание на вопросы организации работы и хранения лекарственных препаратов. По мнению адвоката, следует оценить, не стоит ли хранить опасные медикаменты отдельно от остальных препаратов, чтобы снизить риск подобных ошибок в будущем.
Читайте продолжение после рекламы
Как ранее сообщала прокуратура, медсестра обвинялась в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, которое из-за ее неосторожности стало причиной смерти несовершеннолетней пациентки. По версии обвинения, в конце ноября прошлого года во время своей смены медсестра готовила для введения пациентке на следующий день раствор бикарбоната натрия, назначенный врачом. Однако при подготовке инфузионного раствора она по неосторожности не проверила правильность препарата.
Вместо раствора бикарбоната натрия медсестра подготовила раствор хлорида калия, но нанесла на него маркировку "Бикарбонат натрия".
На следующее утро пациентке начали вводить неправильно подготовленный раствор. Вскоре у девочки появились жалобы на головокружение и проблемы с дыханием. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти ее жизнь не удалось. Из-за введения раствора, содержащего калий, у ребенка произошла необратимая остановка сердца, после чего наступила смерть.
На момент расследования в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а также дополнительная мера в виде запрета заниматься профессиональной деятельностью.