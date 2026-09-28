Медсестре BKUS вынесли приговор после смерти ребенка из-за перепутанных лекарств

Как ранее сообщала прокуратура, медсестра обвинялась в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, которое из-за ее неосторожности стало причиной смерти несовершеннолетней пациентки. По версии обвинения, в конце ноября прошлого года во время своей смены медсестра готовила для введения пациентке на следующий день раствор бикарбоната натрия, назначенный врачом. Однако при подготовке инфузионного раствора она по неосторожности не проверила правильность препарата.