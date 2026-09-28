Затлерс: политики перед выборами говорят о мелочах, а не о "картине в целом"

Валдис Затлерс считает, что в нынешней предвыборной борьбе партии слишком много внимания уделяют мелочам, оставляя без должного внимания "большую картину" и действительно важные идеи. Об этом он заявил в понедельник в интервью передаче LTV "Rīta panorāma".