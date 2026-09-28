Затлерс: политики перед выборами говорят о мелочах, а не о "картине в целом"
Латвийские партии перед выборами спорят о многочисленных мелочах, но почти не говорят о главных проблемах страны, считает Валдис Затлерс. Бывший президент также предупредил избирателей об опасности доверять выбор в голосовании искусственному интеллекту.
Валдис Затлерс считает, что в нынешней предвыборной борьбе партии слишком много внимания уделяют мелочам, оставляя без должного внимания "большую картину" и действительно важные идеи. Об этом он заявил в понедельник в интервью передаче LTV "Rīta panorāma".
По мнению Затлерса, в нынешней борьбе партий за голоса избирателей в целом не хватает страсти. Все происходит слишком спокойно и "тепло", поэтому у граждан может оказаться недостаточно мотивации, чтобы прийти на выборы и проголосовать.
Также бывший президент призвал избирателей самостоятельно решать, за кого отдавать свой голос, а не перекладывать это решение на искусственный интеллект. По словам Затлерса, в противном случае избиратели "точно будут обмануты".
Затлерс считает, что Латвии в целом не нужен какой-либо "взрыв" - стране необходимо продолжать развиваться. Именно поэтому у него возникает ощущение, что некоторые политики предлагают реформы просто ради самих реформ, чтобы получить возможность представить избирателям якобы что-то новое.
При этом в работе нового правительства под руководством Андриса Кулбергса (AS) Затлерс не видит серьезных изменений и улучшений по сравнению с предыдущим кабинетом.