С 1 октября Bite Latvija прекратит продажу карт предоплаты
Чтобы повысить безопасность электронной связи и снизить риски телефонного мошенничества, с 1 октября 2026 года Bite Latvija прекращает продажу карт предоплаты.
"Мы стали первым оператором в Латвии, который ограничивает оборот анонимных SIM-карт еще до вступления в силу соответствующих требований. Таким образом мы хотим внести практический вклад в борьбу с телефонным мошенничеством и укрепление цифровой безопасности", - отмечает руководитель процессов внутренней безопасности Bite Latvija Херманис Эриньш.
Этот шаг соответствует планируемым в Латвии изменениям законодательства, которые предусматривают обязательную идентификацию пользователей карт предоплаты. Цель поправок - снизить риски телефонного мошенничества, киберпреступлений и других противоправных действий, для которых нередко используются анонимные карты предоплаты.
По данным Государственной полиции, в последние годы число случаев телефонного мошенничества в Латвии стремительно растет, а незарегистрированные SIM-карты все чаще используются для совершения преступлений. Правоохранительные органы также указывают, что анонимные средства связи затрудняют установление личности нарушителей, расследование и предотвращение преступлений. Аналогичные требования уже действуют в 19 странах Европейского союза и в общей сложности более чем в 150 странах мира, где служат одним из инструментов борьбы с преступностью, повышения общественной безопасности и доверия к цифровой среде.
С 1 октября Bite Latvija прекратит продажу новых карт предоплаты. Действующие пользователи, в том числе клиенты с незарегистрированными SIM-картами, смогут продолжать пользоваться услугой в прежнем порядке. Пока соответствующие изменения законодательства не приняты, для существующих клиентов ничего не меняется. Если после их принятия будут установлены требования, затрагивающие и действующих пользователей, компания своевременно об этом сообщит.
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Сейчас клиентам не нужно предпринимать никаких дополнительных действий. При возникновении вопросов можно связаться со специалистами службы поддержки Bite по бесплатному телефону 1601 или обратиться в ближайший центр обслуживания клиентов.
Компания подчеркивает, что цель изменений - не создать дополнительные сложности для клиентов, а помочь ограничить использование анонимных услуг связи для мошенничества и других противоправных действий.