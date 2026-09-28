С 1 октября Bite Latvija прекратит продажу карт предоплаты

По данным Государственной полиции, в последние годы число случаев телефонного мошенничества в Латвии стремительно растет, а незарегистрированные SIM-карты все чаще используются для совершения преступлений. Правоохранительные органы также указывают, что анонимные средства связи затрудняют установление личности нарушителей, расследование и предотвращение преступлений. Аналогичные требования уже действуют в 19 странах Европейского союза и в общей сложности более чем в 150 странах мира, где служат одним из инструментов борьбы с преступностью, повышения общественной безопасности и доверия к цифровой среде.