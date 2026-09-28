Куда исчезло высшее образование Бутанса? После вопросов СМИ депутат изменил свою карточку кандидата

Политик признал, что с момента получения сертификата в 2018 году не интересовался его признанием в Латвии. По его словам, в 2022 году, узнав об избрании в Сейм, он при первой возможности поступил на программу бакалавриата в Латвии, которую планирует завершить в конце этого года. В следующем году он намерен продолжить обучение в магистратуре заочно.