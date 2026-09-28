Куда исчезло высшее образование Бутанса? После вопросов СМИ депутат изменил свою карточку кандидата
Возникли вопросы об образовании, которое депутат Сейма от Национального объединения Артур Бутанс указывал в документах на последних трех парламентских выборах. Об этом свидетельствуют информация, собранная агентством LETA, и пояснения самого политика.
В документах к выборам в Сейм 2018 и 2022 годов, а также первоначально в карточке кандидата на выборах этого года Бутанс указывал высшее образование. После того как LETA заинтересовалось полученной им в Австралии квалификацией, в его карточке кандидата в 15-й Сейм высшее образование заменили на среднее, а Сиднейский бизнес-колледж удалили из списка учебных заведений.
Артур Бутанс пояснил LETA, что получил в Австралии сертификат по управлению бизнесом, однако в Латвии не подавал документы для признания уровня этого образования. Позднее он сообщил, что обратится в Академический информационный центр, чтобы выяснить, какому уровню соответствует полученная квалификация.
Политик признал, что с момента получения сертификата в 2018 году не интересовался его признанием в Латвии. По его словам, в 2022 году, узнав об избрании в Сейм, он при первой возможности поступил на программу бакалавриата в Латвии, которую планирует завершить в конце этого года. В следующем году он намерен продолжить обучение в магистратуре заочно.
Проверяя указанные политиком сведения, LETA обратилось в Академический информационный центр. Там ответили, что без документа об образовании невозможно оценить, приравнивается ли полученная Бутансом квалификация к высшему образованию в Латвии.
После вопросов Бутанс сообщил, что решил обратиться за консультацией в центр, чтобы выяснить, можно ли приравнять пройденное в Австралии обучение к профессиональному образованию или высшему образованию первого уровня.
Сейчас в опубликованной Центральной избирательной комиссией карточке Бутанса в качестве наивысшего полученного уровня образования указано среднее. В разделе об образовании осталась только Рижская средняя школа дистанционного обучения, 2012 год и общее среднее образование.
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Высшее образование Бутанс указывал еще на выборах 2018 года
Сведения о высшем образовании присутствуют в избирательных документах Бутанса уже с 2018 года. В опубликованной в Latvijas Vēstnesis информации о кандидате в 13-й Сейм он указал Сиднейский бизнес-колледж, год окончания - 2018, специальность "Управление бизнесом" и уровень образования "Высшее".
Такие же сведения о Сиднейском колледже опубликованы в документах к выборам в 14-й Сейм в 2022 году. Тогда дополнительно было указано общее среднее образование, полученное в 2012 году в Рижской средней школе дистанционного обучения.
В первоначальной версии карточки кандидата на выборах 2026 года у Бутанса также было указано высшее образование в области управления бизнесом, полученное в Сиднейском бизнес-колледже в 2018 году.
Сиднейский Bridge Business College был частным учреждением профессионального образования и обучения. Его регистрация прекратила действовать 30 июня 2020 года. Сейчас колледж имеет статус Withdrawn, то есть учреждения, регистрация которого отозвана.
В каталоге программ колледжа на 2018-2019 годы в сфере бизнеса предлагались программы Certificate II in Business, Certificate III in Business и Certificate IV in Business, а также Diploma of Business и Advanced Diploma of Business. В каталоге они обозначены как программы профессионального образования и обучения.
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В Австралийской системе квалификаций эти сертификаты соответствуют второму, третьему и четвертому уровням, Diploma - пятому, а Advanced Diploma - шестому. Эти уровни характеризуют квалификации в австралийской системе образования и сами по себе не определяют, какому уровню они соответствуют в Латвии.
Бутанс рассчитывает выяснить в Академическом информационном центре, какому уровню соответствует его образование и можно ли приравнять его к высшему образованию, получаемому в Латвии.
Что предусматривает закон за заведомо ложные сведения
Подпункт "f" пункта 4 статьи 11 Закона о выборах в Сейм предусматривает, что к списку кандидатов необходимо приложить подписанные кандидатом сведения об уровне образования, полученной степени и профессиональной квалификации, а также об учебном заведении и годе его окончания. Статья 52 этого закона предусматривает ответственность для лиц, которые указали в этих документах заведомо ложные сведения о себе.
Статья 272 Уголовного закона предусматривает уголовную ответственность за предоставление заведомо ложной информации государственному учреждению, если закон обязывает человека сообщить эти сведения. За это могут назначить кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф. Для применения этой нормы необходимо установить, что ложные сведения были предоставлены сознательно.
Ранее за предоставление ложных сведений Центральной избирательной комиссии была осуждена Глория Гревцова, избранная в 14-й Сейм по списку партии "Стабильности!". Указанные ею недостоверные сведения касались образования и места работы.
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15 февраля 2024 года Верховный суд отказался возбуждать кассационное производство. В результате вступил в силу приговор, которым Гревцовой по статье 272 Уголовного закона назначили 160 часов общественных работ. Как сообщала прокуратура, после вступления обвинительного приговора в силу она лишилась депутатского мандата в соответствии со статьей 18 Регламента Сейма.
В свою очередь, бывшему вице-мэру Олайне Андрису Вурчсу в 2025 году предъявили обвинение в предоставлении ложных сведений муниципальной избирательной комиссии об образовании в Олайнской средней школе № 1. Латвийское телевидение 10 апреля этого года сообщило, что рассмотрение дела в Рижском районном суде отложили, поскольку обвиняемый не явился на заседание из-за болезни.