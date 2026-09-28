Почему на конверте указывают фамилию: что нужно знать о сдаче голоса на хранение на выборах в Сейм
С сегодняшнего дня, 28 сентября, до пятницы, 2 октября, избиратели могут сдать свой голос на хранение перед выборами в 15-й Сейм. Сделать это можно на любом из 933 избирательных участков по всей Латвии.
Как сдать голос на хранение
Сдача голоса на хранение проходит с соблюдением тайны голосования. По прибытии на участок у избирателя проверяют документы, после чего за регистрационным столом выдают комплект избирательных бюллетеней, избирательный конверт с печатью и регистрационный конверт. На последнем сотрудник участка указывает имя, фамилию избирателя и его порядковый номер в списке голосующих.
Избиратель делает свой выбор тайно, кладет выбранный бюллетень в избирательный конверт с печатью и заклеивает его. Затем этот конверт помещает в регистрационный конверт, который также заклеивает. У избирательной урны сотрудник участка в присутствии избирателя ставит печать на регистрационный конверт и опускает его в урну.
Зачем на конверте указывают имя и фамилию избирателя
Имя и фамилию указывают, чтобы убедиться, что у каждого избирателя будет учтен только один голос. До подсчета голосов, который начнется после закрытия участков 3 октября, конверты будут храниться в опечатанной избирательной урне.
Перед подсчетом проверяют действительность каждого голоса. Затем из всех регистрационных конвертов извлекают избирательные конверты, перемешивают их и только после этого вскрывают. Таким образом, тайна голосования сохраняется.
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Когда можно прийти на участок
Сдать голос на хранение можно в следующие часы:
- сегодня, 28 сентября, с 17:00 до 20:00;
- во вторник, 29 сентября, с 8:00 до 11:00;
- в среду, 30 сентября, с 17:00 до 20:00;
- в четверг, 1 октября, с 8:00 до 11:00;
- в пятницу, 2 октября, с 12:00 до 15:00.
Выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу, 3 октября. В этот день избирательные участки в Латвии будут открыты с 8:00 до 20:00.
Отправляясь на участок, необходимо взять с собой действительный паспорт гражданина Латвии или удостоверение личности (карту eID). Адреса участков и сведения об их доступности опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии cvk.lv. Дополнительную информацию можно получить там же или по информационному телефону комиссии 67019999.