Почему на конверте указывают фамилию: что нужно знать о сдаче голоса на хранение на выборах в Сейм

Сдача голоса на хранение проходит с соблюдением тайны голосования. По прибытии на участок у избирателя проверяют документы, после чего за регистрационным столом выдают комплект избирательных бюллетеней, избирательный конверт с печатью и регистрационный конверт. На последнем сотрудник участка указывает имя, фамилию избирателя и его порядковый номер в списке голосующих.