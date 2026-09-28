В Риге в понедельник ожидается до +18 градусов и погода без осадков.
В Латвии
Сегодня 06:31
В понедельник Латвию ждут солнце и до +19 градусов
Понедельник будет солнечным и сухим, хотя временами небо будут закрывать облака, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем будет солнечно и сухо, но временами небо будут закрывать облака. В утренние часы местами сохранится туман. Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер, воздух прогреется до +16...+19 градусов.
В Риге также временами будет выглядывать солнце, осадков не ожидается. При слабом южном, юго-восточном ветре температура поднимется до +17...+18 градусов.