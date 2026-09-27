Октябрь начнется без затяжных дождей: какую погоду обещают в Латвии

При слабом ветре по ночам и утрам будет образовываться туман, ухудшающий видимость. Ночная температура на большей части территории составит +6...+11 градусов, однако многое будет зависеть от облачности. В ночь на понедельник при прояснениях в восточных районах похолодает до +3...+6 градусов, а в ночь на среду благодаря облачному покрову температура не опустится ниже +11...+15 градусов. Днем воздух прогреется до +14...+19 градусов.