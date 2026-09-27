Октябрь начнется без затяжных дождей: какую погоду обещают в Латвии
В начале октября в Латвии сохранится спокойная погода: будет дуть слабый ветер, существенных осадков не ожидается, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
На следующей неделе погоду будет определять антициклон. Атмосферное давление повысится, облака начнут рассеиваться, чаще будет выглядывать солнце. Погода будет преимущественно сухой.
Понедельник будет солнечным, хотя временами небо будут закрывать облака. Осадков не ожидается. Во вторник и среду облачности станет больше, местами пройдет небольшой дождь.
При слабом ветре по ночам и утрам будет образовываться туман, ухудшающий видимость. Ночная температура на большей части территории составит +6...+11 градусов, однако многое будет зависеть от облачности. В ночь на понедельник при прояснениях в восточных районах похолодает до +3...+6 градусов, а в ночь на среду благодаря облачному покрову температура не опустится ниже +11...+15 градусов. Днем воздух прогреется до +14...+19 градусов.
В начале октября сохранится слабый ветер, существенных осадков не ожидается. Дневная температура еще будет превышать +15 градусов, однако постепенно будет становиться все холоднее.