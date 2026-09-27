45 минут, чтобы удивить: на Baltic Barber Expo в Риге собрались барберы из разных стран

Но соревнования были лишь одной частью Baltic Barber Expo. В другом конце просторного зала разместилась выставочная зона, где профессиональные бренды представляли косметику для волос и бороды, машинки, ножницы, инструменты, оборудование и другие новинки для барберов. Посетители могли не только познакомиться с продукцией, но и попробовать некоторые новинки и пообщаться с представителями брендов.