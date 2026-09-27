45 минут, чтобы удивить: на Baltic Barber Expo в Риге собрались барберы из разных стран
27 сентября в Hanzas Perons в Риге прошел Baltic Barber Expo 2026 - международное событие, объединившее барберов, ведущих мастеров индустрии и профессиональные бренды. Otkrito посетил выставку - посмотрел, как мастера соревнуются в создании мужских стрижек, заглянул на мастер-классы и поговорил с участниками.
Выставка продолжалась с 10:00 до 20:00 и включала международный чемпионат барберов, мастер-классы, выступления приглашенных мастеров и большую выставочную зону.
Одной из главных точек притяжения стал чемпионат Best Barber of 2026. Здесь за работой участников можно было наблюдать буквально с расстояния нескольких метров: мастера работали с моделями, создавая классические и более смелые современные мужские стрижки.
Обзор Baltic Barber Expo:
В категории Freestyle на работу отводился один час - 45 минут непосредственно на стрижку и еще 15 минут на укладку и создание законченного образа. При этом оценивались не только техника исполнения, но и оригинальность идеи, сложность работы и итоговый визуальный результат.
Участники чемпионата были разделены по уровню опыта. В категории Fresh Blood могли выступать барберы со стажем до трех лет, а Advanced Barber предназначалась для мастеров, работающих в индустрии более трех лет.
Otkrito удалось поговорить с одним из самых молодых участников соревнований - Дмитрием. Для него Baltic Barber Expo стал первым подобным опытом.
Читайте продолжение после рекламы
"Я работаю барбером меньше года и впервые участвую в Baltic Barber Expo. Моя любимая стрижка - маллет", - рассказал Дмитрий Otkrito.
Поговорили мы и с одной из моделей, Карлисом. Молодой человек рассказал, что оказаться в кресле участника чемпионата ему предложил друг-барбер.
"Мой лучший друг - барбер, и он позвал меня поучаствовать в качестве модели. Сегодня мне сделали taper fade с дизайном", - рассказал Карлис Otkrito.
Но соревнования были лишь одной частью Baltic Barber Expo. В другом конце просторного зала разместилась выставочная зона, где профессиональные бренды представляли косметику для волос и бороды, машинки, ножницы, инструменты, оборудование и другие новинки для барберов. Посетители могли не только познакомиться с продукцией, но и попробовать некоторые новинки и пообщаться с представителями брендов.
Не меньше людей собиралось у главной сцены. В течение дня там проходили шоу и мастер-классы известных мастеров индустрии. Барберы работали с моделями прямо перед публикой, демонстрируя отдельные техники и приемы, объясняя особенности своей работы и показывая, как создается готовый образ.
В числе приглашенных международных мастеров в этом году были Andrea Magri из Италии, Nabil Bony из Испании, Andrey Balu из Болгарии, Duncan Bailey из Нидерландов и Charlie Venn из Великобритании.