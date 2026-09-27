В Вентспилсе загрязнен весь пляж.
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Сегодня 19:05
Весь пляж Вентспилса загрязнен нефтепродуктами: людей просят не подходить к морю
Весь пляж Вентспилса оказался загрязнен нефтепродуктами. Жителей и туристов призывают пока не выходить к морю: происхождение загрязнения неизвестно, а очистка начнется в понедельник, 28 сентября.
Как отмечает Вентспилсское коммунальное управление, загрязнение впервые обнаружили в выходные. Его происхождение пока неизвестно.
Нефтепродукты могут попасть на обувь и одежду, испачкать и повредить их, поэтому муниципальные власти рекомендуют не находиться на загрязненном участке пляжа.В муниципалитете допускают, что нефтепродукты могли попасть в море с какого-либо судна либо быть вынесены на берег морскими течениями.
Муниципальное предприятие Ventspils labiekārtošanas kombināts в понедельник, 28 сентября, начнет работы по очистке городского пляжа, чтобы как можно скорее устранить загрязнение.