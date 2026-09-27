Весь пляж Вентспилса загрязнен нефтепродуктами: людей просят не подходить к морю

Нефтепродукты могут попасть на обувь и одежду, испачкать и повредить их, поэтому муниципальные власти рекомендуют не находиться на загрязненном участке пляжа.В муниципалитете допускают, что нефтепродукты могли попасть в море с какого-либо судна либо быть вынесены на берег морскими течениями.