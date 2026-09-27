Илзе Индриксоне призывает запретить госзаказы для компаний, продолжающих бизнес в России.
В Латвии
Сегодня 18:53
Нацобъединение хочет усложнить жизнь тем, кто все еще торгует с Россией
У компаний, которые продолжают предпринимательскую деятельность в России или Беларуси, не должно быть возможности претендовать на государственные заказы и отдельные инструменты государственной поддержки, считает кандидат в премьер-министры от Национального объединения Илзе Индриксоне.
В подкасте агентства LETA "Политики! Что это вообще было?!" она напомнила, что после полномасштабного вторжения России в Украину Министерство экономики призвало предпринимателей прекратить сотрудничество со странами-агрессорами и одновременно предложило программы поддержки для переориентации экспортных рынков.
По словам Индриксоне, часть компаний ушла с российского рынка, однако сделали это не все, поэтому Нацобъединение по-прежнему поддерживает ограничения для предприятий, которые продолжают сотрудничать со странами-агрессорами.
Индриксоне подчеркнула, что обнародование информации о таких компаниях позволяет общественности и другим предпринимателям принимать обоснованные решения о сотрудничестве.