Нацобъединение хочет усложнить жизнь тем, кто все еще торгует с Россией

В подкасте агентства LETA "Политики! Что это вообще было?!" она напомнила, что после полномасштабного вторжения России в Украину Министерство экономики призвало предпринимателей прекратить сотрудничество со странами-агрессорами и одновременно предложило программы поддержки для переориентации экспортных рынков.