Человек пропал без вести: какие его личные данные могут получить родственники

DVI поясняет, что в таких обстоятельствах правовым основанием для обработки персональных данных могут быть законные интересы. Это может относиться как к человеку, который запрашивает информацию, так и к поставщику услуг, связанному с пропавшим человеком договорными отношениями и ожидающему определенного платежа. Таким образом, в конкретной ситуации передача персональных данных может быть допустима, если они необходимы для решения вопросов, связанных с без вести пропавшим человеком. Например, это может потребоваться для оплаты счетов, внесения платежей по кредитам или выполнения других обязательств, чтобы избежать задолженности, штрафных санкций или иных неблагоприятных последствий.