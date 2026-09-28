Человек пропал без вести: какие его личные данные могут получить родственники
Человек признан без вести пропавшим, но счета, кредиты и имущество никуда не исчезают. В Латвии объяснили, когда родственники могут получить его персональные данные для решения этих вопросов.
Если человек признан без вести пропавшим, его родственники могут получать связанные с ним персональные данные, если они необходимы для решения практических и финансовых вопросов, разъясняет Государственная инспекция данных (DVI). В инспекции признают, что в ситуации, когда человек официально признан без вести пропавшим и неизвестно, когда и удастся ли снова с ним связаться, у родственников, партнеров или других близких может возникнуть необходимость решать различные вопросы, связанные с его обязательствами.
Например, необходимо оплачивать счета человека, вносить платежи по кредитам, управлять его имуществом, решать вопросы, связанные с недвижимостью, или выполнять другие обязательства, которые сам человек из-за своего отсутствия выполнить не может.
Для этого может потребоваться получить и обработать информацию, связанную с пропавшим человеком, в том числе его персональные данные. Речь может идти, например, о счетах, адресованных пропавшему, платежных поручениях или информации об обязательствах, связанных с его имуществом.
DVI поясняет, что в таких обстоятельствах правовым основанием для обработки персональных данных могут быть законные интересы. Это может относиться как к человеку, который запрашивает информацию, так и к поставщику услуг, связанному с пропавшим человеком договорными отношениями и ожидающему определенного платежа. Таким образом, в конкретной ситуации передача персональных данных может быть допустима, если они необходимы для решения вопросов, связанных с без вести пропавшим человеком. Например, это может потребоваться для оплаты счетов, внесения платежей по кредитам или выполнения других обязательств, чтобы избежать задолженности, штрафных санкций или иных неблагоприятных последствий.
Читайте продолжение после рекламы
Однако перед передачей информации поставщик услуг должен убедиться в личности заявителя и проверить, действительно ли человек имеет статус без вести пропавшего.
Кроме того, необходимо подтвердить наличие связи между заявителем и пропавшим человеком. Для этого, например, можно использовать справку, выданную Государственной полицией, подтверждающую, что человек числится без вести пропавшим.
Если другого документа, подтверждающего право конкретного человека действовать от имени пропавшего, нет, такая справка вместе с подтверждением заявителя о его связи с пропавшим человеком может быть достаточной для того, чтобы поставщик услуг оценил возможность предоставления необходимой информации, поясняет DVI.
При этом поставщик услуг обязан соблюдать принцип минимизации данных. Это означает, что объем предоставляемой информации должен быть соразмерен конкретной цели - следует передавать только те данные, которые необходимы для решения соответствующих обязательств.
Ранее сообщалось, что 33 латвийца по-прежнему числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале, а их семьи уже столкнулись с новой бедой - юридической: как оплатить кредиты, получить доступ к счетам и назначить попечительство над имуществом человека, который, возможно, жив, но уверенности в этом нет.