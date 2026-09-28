369 граммов удачи! На пляже в Юрмале нашли необычно крупный янтарь
Необычная находка на пляже в Юрмале вызвала восторг в социальных сетях. Женщина опубликовала фотографии необычно большого куска янтаря, который, по ее словам, весит целых 369 граммов.
"Сегодняшняя находка на пляже в Юрмале - огромный янтарь, 369 г", - написала Инесе в социальной сети Threads, разместив фотографии. На снимках виден внушительный кусок янтаря желтовато-коричневого цвета, который занимает почти всю ладонь.
Размер находки быстро привлек внимание других пользователей социальных сетей. "Вот это удача", - написала одна из комментаторов. "Сказочно!" - восхитилась другая. Кто-то отреагировал лаконичным "Ничего себе!", а другой пользователь в шутку посоветовал: "Просверли дырку и повесь на шею".
"Это уже можно в музей отдавать!" - восхитился еще один участник обсуждения. Другой коротко охарактеризовал находку словами: "Большие деньги".
Некоторым размер находки показался настолько невероятным, что они даже заподозрили шутку. "Сегодня ведь не 1 апреля!" - написала одна из пользователей социальной сети.
В то же время в обсуждении появились и более осторожные комментарии. Одна из пользовательниц призналась, что боится собирать на пляже похожие на янтарь куски, поскольку слышала о случаях, когда они оказывались фосфором, способным внезапно загореться. "Завтра дай знать, чтобы мы знали, что ты не загорелась и это действительно огромный янтарь!" - пошутила она. Другой комментатор, однако, отметил, что, по его мнению, в случае с фосфором находка уже начала бы реагировать в руке. Он также рассказал, что самый большой кусок янтаря, который ему до сих пор удавалось найти, весил 65 граммов.
В комментариях быстро начались и предположения о возможной стоимости находки. Один из пользователей предположил, что кусок такого размера и цвета пользуется спросом на рынке и за него можно было бы получить до 1200 евро. Другой оказался еще более оптимистичным, написав, что в зависимости от качества цена может начинаться от 20 евро за грамм.
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Столь крупный кусок янтаря на латвийском побережье действительно нельзя назвать обычной находкой. На побережье Балтийского моря янтарь чаще удается найти после сильного ветра и волнения, когда море вымывает на берег различные материалы. Однако обычно найденные куски значительно меньше.