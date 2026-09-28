369 граммов удачи! На пляже в Юрмале нашли необычно крупный янтарь

В то же время в обсуждении появились и более осторожные комментарии. Одна из пользовательниц призналась, что боится собирать на пляже похожие на янтарь куски, поскольку слышала о случаях, когда они оказывались фосфором, способным внезапно загореться. "Завтра дай знать, чтобы мы знали, что ты не загорелась и это действительно огромный янтарь!" - пошутила она. Другой комментатор, однако, отметил, что, по его мнению, в случае с фосфором находка уже начала бы реагировать в руке. Он также рассказал, что самый большой кусок янтаря, который ему до сих пор удавалось найти, весил 65 граммов.