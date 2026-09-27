"Вы услышали предупреждение?" Премьер Непала выступил с жестким посланием после страшной катастрофы
Премьер-министр Непала Балендра Шах назвал разрушительное наводнение в августе, унесшее жизни как минимум 1453 человек, "предупреждением миру" и призвал международное сообщество гораздо активнее бороться с последствиями изменения климата. Катастрофа непосредственно затронула и Латвию - до сих пор ничего не известно о судьбе 33 жителей страны.
Выступая на 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Шах подчеркнул, что катастрофа 26 августа стала трагедией не только для Непала. "Вы действительно услышали это предупреждение?" - спросил премьер Непала мировых лидеров.
Он упрекнул политиков в том, что о рисках, связанных с изменением климата, известно уже давно, однако предупреждения так и не были преобразованы в достаточно быстрые и масштабные действия, которые могли бы защитить наиболее уязвимых людей.
26 августа север Непала и приграничные районы китайского Тибета накрыла огромная масса грязи, камней и воды. Катастрофу вызвал обвал ледника. По данным непальских органов по управлению чрезвычайными ситуациями, погибли как минимум 1453 человека, еще около 5500 считаются пропавшими без вести, а 13 795 человек были спасены.
В эпицентре катастрофы оказались и путешественники из Латвии. Две группы латвийских туристов в это время находились в приграничном районе Непала и Китая, направляясь в паломничество к горе Кайлас. Согласно последней опубликованной информации Министерства иностранных дел Латвии, судьба 33 граждан Латвии до сих пор остается неизвестной.
Государственная полиция Латвии через Интерпол передала Непалу и Китаю образцы ДНК родственников пропавших людей. Они могут быть использованы для идентификации погибших. Латвийские власти продолжают сотрудничество с учреждениями Непала и Китая. После катастрофы Латвия также выделила Непалу 100 000 евро гуманитарной помощи для ликвидации последствий наводнений и оползней.
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Тем временем ученые отмечают, что катастрофу нельзя объяснить одним экстремальным погодным явлением. Исследователи World Weather Attribution охарактеризовали ее как результат сочетания нескольких факторов, среди которых длительное потепление, отступление ледников, таяние вечной мерзлоты и геологическая нестабильность горных районов.
Шах заявил в ООН, что Непал производит менее 0,1% мировых выбросов парниковых газов, однако последствия изменения климата для страны становятся все более разрушительными.
"Наши ледники отступают, горные склоны становятся нестабильными, реки - все более непредсказуемыми, и каждая крупная катастрофа угрожает уничтожить результаты развития, достигнутые за многие годы", - сказал премьер Непала.
Он предложил создать специальный механизм климатической устойчивости Гималаев, в котором сотрудничали бы Непал, Индия и Китай. Страны могли бы обмениваться спутниковыми данными и экспертными знаниями, совместно следить за состоянием ледниковых озер и совершенствовать системы раннего предупреждения.
Правительство Непала первоначально оценило ущерб от катастрофы примерно в 5 миллиардов долларов США. Страна запросила у Фонда ООН по потерям и ущербу 20 миллионов долларов, а США на этой неделе пообещали дополнительно выделить 31 миллион долларов на восстановительные работы.