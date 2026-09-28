В латвийском городе полностью переделают автовокзал
В Смилтене планируют обновить автовокзал и превратить его в современный транспортный узел: здесь появятся навесы над перронами, велопарковка, бесплатная питьевая вода и интеллектуальная система управления автостанцией. Проект стоимостью 500 000 евро также предусматривает реконструкцию прилегающего перекрестка для повышения безопасности движения.
Официально проект называется "Развитие мультимодальной сети общественного транспорта в Смилтене". Проект направлен на развитие мультимодальной сети общественного транспорта в Смилтене путем создания узлового пункта пересадки и одновременного укрепления решений микромобильности в общей системе мобильности.
В рамках проекта планируется выполнить проектирование, а затем реализовать соответствующие работы на существующем автовокзале Смилтене, а также на прилегающей территории, перепроектировав и реконструировав уличный перекресток для повышения безопасности дорожного движения.
На территории автовокзала Смилтене предусмотрены демонтаж двух существующих зданий, строительство навесов над перронами, обустройство велопарковки, установка питьевого фонтана с бесплатной водой, создание интеллектуальной системы управления автостанцией, а также другие работы по благоустройству и озеленению территории.
Срок реализации проекта — до 31 декабря 2028 года.
Общая стоимость проекта — 500 000 евро.