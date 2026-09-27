"Не надо бояться людей, которые приезжают и работают": депутат и шеф-повар рассказали о трудолюбивых мигрантах

Он подчеркнул, что коллеги оценили сотрудника не из-за его происхождения, а за отношение к работе. "Латыши оценили, что он был дружелюбным, он был отзывчивым, он всегда приходил на смены, у него всегда все было в порядке", - отметил шеф-повар. По мнению Берзиньша, поэтому не следует воспринимать всех приезжающих из других стран как проблему. "Не надо бояться людей, которые приезжают и работают, которые пытаются пробиться в жизни", - сказал он.