"Не надо бояться людей, которые приезжают и работают": депутат и шеф-повар рассказали о трудолюбивых мигрантах
Людей, которые приезжают в Латвию работать и строить здесь свою жизнь, не следует воспринимать как угрозу. Об этом в передаче "Preses klubs" на TV24 заявил депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Обсуждая миграцию, Вилис Криштопанс привел в качестве примера семью из Вьетнама, которая, по его словам, работает у его знакомого в Латвии. Оба супруга имеют высшее образование, однако готовы выполнять физическую работу. "У одного моего знакомого работает вьетнамская семья, у обоих высшее образование, оба очень интеллигентные, но сидят и делают тяжелую работу у конвейера. Их спрашивают - почему? Они говорят, что хотят, чтобы дети выбились в жизни, поэтому приехали и будут работать", - рассказал Криштопанс.
"Мужчина работает в две смены и не ноет. Таких не надо бояться", - сказал депутат.
В свою очередь шеф-повар и совладелец сети Vairāk Saules Эндис Берзиньш рассказал о похожем примере из ресторанного бизнеса. По его словам, в одном из ресторанов лучшим сотрудником по итогам внутреннего голосования коллектива стал гражданин Узбекистана.
"У нас каждый год в коллективе есть награда лучшему работнику - внутри голосуют, и мы его награждаем. Несколько лет назад в одном ресторане лучшим работником был узбек", - рассказал Берзиньш.
Он подчеркнул, что коллеги оценили сотрудника не из-за его происхождения, а за отношение к работе. "Латыши оценили, что он был дружелюбным, он был отзывчивым, он всегда приходил на смены, у него всегда все было в порядке", - отметил шеф-повар. По мнению Берзиньша, поэтому не следует воспринимать всех приезжающих из других стран как проблему. "Не надо бояться людей, которые приезжают и работают, которые пытаются пробиться в жизни", - сказал он.
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При этом Криштопанс отдельно выделил нелегальную миграцию. По его словам, именно ее следует рассматривать как отдельную проблему. "Нужно бояться нелегальной миграции, когда приходит такой низкий уровень, который никогда не работал и не будет работать, который надеется, что здесь какая-то страна изобилия и им будут платить ни за что", - заявил депутат.