Ночное обновление сети: Bite Latvija предупреждает о возможных сбоях в Риге
В ночь на понедельник, 28 сентября, у части клиентов Bite в Риге могут временно пропасть мобильная связь и интернет.
Работы затронут 139 базовых станций в разных районах столицы и пройдут с 00:30 до 03:00, когда активность пользователей в сети минимальна. За это время каждую станцию планируют дважды перезагрузить. Каждая перезагрузка займет около трех минут.
Во время работ у некоторых клиентов возможны кратковременные перебои с голосовой связью, мобильным интернетом и другими услугами в сетях 2G, 4G и 5G.
Если после завершения работ связь будет работать со сбоями, необходимо перезагрузить устройство, при необходимости повторно. Если это не поможет, клиенты в Латвии могут обратиться в центр обслуживания по номеру 1601.
В компании подчеркивают, что обновление программного обеспечения входит в программу развития сети Bite Latvija. Ожидается, что улучшения сделают работу сети стабильнее, повысят качество услуг и подготовят инфраструктуру к внедрению будущих технологий.