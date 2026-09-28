В одном из латвийских краев пройдет необычный политический эксперимент для детей и подростков

Дети и молодежь смогут отдать свой голос во всех избирательных участках Бауского края. Рядом со взрослыми избирательными участками будут размещены специальные урны для голосования, куда можно будет опустить бюллетень, заранее полученный в образовательных учреждениях. Если бюллетень будет испорчен или утерян, новый можно будет получить и в избирательном участке. За процессом голосования в участках помогут следить волонтёры проекта.