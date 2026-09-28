Мнение детей тоже должно учитываться.
В Латвии
Сегодня 10:05
В одном из латвийских краев пройдет необычный политический эксперимент для детей и подростков
3 октября, когда в Латвии пройдут выборы в Сейм, дети и молодежь Бауского края до 18 лет также будут приглашены выразить свое мнение.
Цель инициативы — способствовать пониманию детьми и молодежью избирательного процесса, поощрять участие и с ранних лет укреплять связь со своим краем и ценностями демократии.
Дети и молодежь смогут отдать свой голос во всех избирательных участках Бауского края. Рядом со взрослыми избирательными участками будут размещены специальные урны для голосования, куда можно будет опустить бюллетень, заранее полученный в образовательных учреждениях. Если бюллетень будет испорчен или утерян, новый можно будет получить и в избирательном участке. За процессом голосования в участках помогут следить волонтёры проекта.
Пункты голосования для детей и молодежи будут открыты с 8:00 до 20:00.