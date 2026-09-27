Ночью на востоке Латвии похолодает до +3 градусов, а днем вернется тепло.
В Латвии
Сегодня 18:11
До +19 градусов и без дождя: новая неделя в Латвии начнется с теплой погоды
Новая неделя в Латвии начнется с прохладной ночи и туманов, но днем погода порадует солнцем и теплом.
В ночь на понедельник в Латвии ожидается переменная облачность, без осадков. Во многих местах сгустится туман. Ветер будет слабым, температура воздуха опустится до +6…+11 градусов, а в восточных районах - до +3…+6 градусов.
В Риге ночью небо временами будет проясняться, возможны туман и дымка. Осадков не ожидается, ветер останется слабым. Воздух остынет до +8…+10 градусов.
Понедельник будет солнечным и сухим, хотя временами небо будут закрывать облака. Утром местами сохранится туман. Подует слабый южный, юго-восточный ветер, температура поднимется до +16…+19 градусов.
В Риге также временами будет светить солнце, осадков не ожидается. При слабом южном, юго-восточном ветре воздух прогреется до +17…+18 градусов.