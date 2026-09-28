Качество морской воды в местах для купания в Латвии оказалось значительно лучше, чем в Эстонии
В Латвии 87,9% прибрежных мест для купания в 2025 году имели воду отличного качества. Показатель страны оказался практически на уровне среднего по Европейскому союзу – 88%.
Как свидетельствуют опубликованные Европейским статистическим бюро Eurostat данные, ситуация в трех странах Балтии существенно различается. В Литве отличное качество воды было зафиксировано во всех прибрежных местах для купания – 100%. В Латвии этот показатель составил 87,9%, тогда как в Эстонии – всего 40%. Эстония показала самый низкий результат среди стран ЕС, имеющих морские места для купания.
Лидерами Евросоюза стали Кипр, Литва и Словения – во всех трех странах 100% прибрежных мест для купания получили высшую оценку качества воды. Следом расположились Греция с 97,1% и Болгария с 96,7%. Более 90% также зафиксировано в Дании, Испании, Италии и Португалии.
Помимо Эстонии, сравнительно низкие показатели отмечены в Финляндии – 55,1%, Бельгии – 63,4% и Польше – 64,7%. В Швеции отличным признано качество воды в 74,3% прибрежных мест для купания, во Франции – в 76,4%, Ирландии – в 78,3%.
При этом более низкая доля мест с отличной водой вовсе не означает, что остальные пляжи непригодны для купания. Европейское агентство по окружающей среде (EEA) делит воду в официально контролируемых местах для купания на четыре категории – "отличная", "хорошая", "достаточная" и "плохая". В частности, в Латвии все прибрежные места для купания в 2025 году соответствовали минимальным требованиям к качеству воды.
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Оценка проводится прежде всего с точки зрения безопасности воды для здоровья купающихся. В соответствии с европейской директивой специалисты контролируют концентрацию двух микробиологических показателей – кишечной палочки (E. coli) и кишечных энтерококков. Именно на основании этих данных официальные места для купания распределяются по четырем категориям качества.
В целом качество воды на европейских пляжах остается высоким. В 2025 году 96% всех официальных мест для купания в ЕС – как морских, так и расположенных на реках и озерах – соответствовали по меньшей мере минимальным требованиям, а 85% получили оценку "отлично". Для прибрежных мест этот показатель составил около 88%, тогда как для внутренних водоемов – 78%.