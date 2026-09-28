Качество морской воды в местах для купания в Латвии оказалось значительно лучше, чем в Эстонии

При этом более низкая доля мест с отличной водой вовсе не означает, что остальные пляжи непригодны для купания. Европейское агентство по окружающей среде (EEA) делит воду в официально контролируемых местах для купания на четыре категории – "отличная", "хорошая", "достаточная" и "плохая". В частности, в Латвии все прибрежные места для купания в 2025 году соответствовали минимальным требованиям к качеству воды.