Сухпайки для латвийских солдат продают в интернете - разве это законно?

На необычную торговлю внимание программы "Bez Tabu" обратил один из зрителей. На платформе Izsolis.lv предназначенные для армии сухие пайки были выставлены на аукцион, однако конкретные торги завершились без победителя. Зритель рассказал программе, что это не первый случай, когда он замечает в интернете продажу продуктов питания, предназначенных для латвийских военнослужащих.