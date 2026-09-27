Сухпайки для латвийских солдат продают в интернете - разве это законно?
Сухие продовольственные пайки, предназначенные для латвийских военнослужащих, оказались в продаже в интернете. Их можно было приобрести на аукционной платформе Izsolis.lv и сайте объявлений SS.com. Более того, покупателям предлагали продукты, срок годности которых истек.
На необычную торговлю внимание программы "Bez Tabu" обратил один из зрителей. На платформе Izsolis.lv предназначенные для армии сухие пайки были выставлены на аукцион, однако конкретные торги завершились без победителя. Зритель рассказал программе, что это не первый случай, когда он замечает в интернете продажу продуктов питания, предназначенных для латвийских военнослужащих.
Внимание привлекает и упаковка сухих пайков. На ней указано, что продукт не предназначен для дальнейшего распространения. Но и это еще не все: срок годности продуктов истек еще год назад - в октябре 2025 года.
Это вызвало вопросы о том, каким образом предназначенные для армии продовольственные наборы оказались в руках частных лиц и разрешено ли их вообще перепродавать.
Продукты питания, предназначенные для латвийской армии, оказались не только на местных сайтах объявлений. "Bez Tabu" обнаружила аналогичные сухие пайки, собранные в Латвии, также в зарубежном интернет-магазине, где продается военная еда из разных стран. Там за один комплект сухого пайка для латвийских военнослужащих просят почти 30 евро.
Как пояснили программе "Bez Tabu" Национальные вооруженные силы, выдаваемые военнослужащим сухие пайки предназначены для служебных нужд и не предназначены для дальнейшего распространения. Если военнослужащий не использовал свой продовольственный набор, он должен оставаться в распоряжении НВС, а не попадать в частную торговлю.
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В свою очередь, Продовольственно-ветеринарная служба указала, что при обороте продуктов питания необходимо соблюдать установленные требования, а ответственность за продажу продуктов несет продавец.