Книги и журналы на русском языке под запретом? Что на самом деле изменилось в Латвии с 1 сентября

В дискуссии, однако, звучат и предположения о том, что продавцы могут попытаться искать обходные пути. Один из пользователей иронизирует, что, если товар нельзя будет импортировать напрямую, его могут попытаться ввозить через посредников, упоминая даже возможный рост импорта книг из Кыргызстана. Однако такой посредник сам по себе не позволит обойти запрет - правила прямо предусматривают, что из третьих стран также нельзя импортировать книги, происхождение которых связано с Россией или Беларусью.