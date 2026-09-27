Книги и журналы на русском языке под запретом? Что на самом деле изменилось в Латвии с 1 сентября
С 1 сентября в Латвии больше нельзя импортировать книги, газеты и другие полиграфические изделия российского и белорусского происхождения. Однако новое ограничение вызвало активную дискуссию в интернете, где люди отмечают: это вовсе не означает, что книги на русском языке в Латвии больше нельзя будет приобрести или читать.
Утвержденный правительством запрет распространяется не только на товары, которые ввозятся в Латвию непосредственно из России и Беларуси, но и на товары российского и белорусского происхождения, которые ввозятся из других третьих стран. Ограничение касается печатных книг, газет и других полиграфических изделий, а также ряда других товаров.
Однако это не прямой запрет на русский язык или литературу, написанную на русском языке. Именно этот нюанс активно подчеркивают и пользователи платформы Reddit. "Запрещают импортировать, а не печатать, читать или продавать", - пишет один из участников дискуссии.
Другой комментатор кратко отмечает - в Латвии книги на русском языке по-прежнему можно печатать.
Это означает, что само по себе ограничение не запрещает латвийским издателям выпускать книги на русском языке, а также не распространяется на издания, произведенные в других странах, только потому, что они написаны по-русски.
Решающее значение имеет происхождение товара, а не язык. Официально целью правил является сокращение доходов России и Беларуси от экспорта и ограничение попадания в Латвию пропагандистских материалов.
В дискуссии, однако, звучат и предположения о том, что продавцы могут попытаться искать обходные пути. Один из пользователей иронизирует, что, если товар нельзя будет импортировать напрямую, его могут попытаться ввозить через посредников, упоминая даже возможный рост импорта книг из Кыргызстана. Однако такой посредник сам по себе не позволит обойти запрет - правила прямо предусматривают, что из третьих стран также нельзя импортировать книги, происхождение которых связано с Россией или Беларусью.
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Другая ситуация с книгами на русском языке, которые изданы и произведены в других странах. Кроме того, читателям остаются уже находящиеся в Латвии книги, рынок подержанных книг и библиотечные фонды. Один из пользователей Reddit в конце дискуссии также напоминает: "В каждой библиотеке по-прежнему можно найти книги на русском языке".
Поэтому часть участников дискуссии сомневается, насколько существенно новый запрет вообще повлияет на читающих на русском языке. Другие, в свою очередь, отмечают, что его главная цель вовсе не в том, чтобы не позволить людям читать, а в том, чтобы прекратить денежные потоки российским и белорусским компаниям. "Никто не пытается запретить читать русские книги. Запрещается прямой импорт из конкретных стран", - резюмирует автор дискуссии.
Запрет на импорт вступил в силу 1 сентября и пока установлен до 30 июня 2027 года. Ранее правительство сообщало, что эффективность ограничения планируется регулярно оценивать.