На четырех улицах Риги будут ремонтировать люки: где возможны ограничения движения
В рамках подготовки к зиме на улицах Риги продолжается ремонт люков водопроводных и канализационных сетей. Просевшие люки восстанавливают на участках с интенсивным движением, чтобы сделать проезд безопаснее и комфортнее. Всего до конца месяца планируется отремонтировать около 120 люков.
Предприятие Rīgas ūdens выравнивает люки, которые просели из-за интенсивного движения, воздействия окружающей среды и других факторов. Их заменяют более современными моделями, способными выдерживать большую нагрузку и дольше служить на оживленных улицах. С 15 по 24 сентября уже отремонтированы 74 люка на улицах Бривибас, Кришьяня Валдемара, Меркеля, Дарзциема, бульварах Райня и Калпака, а также в других местах.
С 28 сентября по 1 октября работы запланированы на следующих участках:
- В понедельник, 28 сентября, на улице Твайка от улицы Тилта до улицы Загеру.
- Во вторник, 29 сентября, на улице Валдекю от улицы Саулкалнес до улицы Озолциема.
- В среду, 30 сентября, на улице Валгума от улицы Акменю до бульвара Узварас.
- В четверг, 1 октября, на улице Зентенес от бульвара Анниньмуйжас до проспекта Курземес.
Во время ремонта возможны кратковременные ограничения движения. Rīgas ūdens организует работы по отдельным участкам улиц, чтобы за сутки успевать ремонтировать как можно больше люков и реже перевозить технику с одного объекта на другой. Днем вокруг люков вырезают покрытие и проводят ремонт, а ночью восстанавливают асфальт. Уже на следующее утро участок снова полностью открывают для движения.
Для ремонта используют приобретенную в прошлом году гидравлическую установку Stehr SKF 950, которая позволяет аккуратнее вырезать дорожное покрытие вокруг люков. С ее помощью работы выполняют значительно быстрее и качественнее, а точный круговой срез уменьшает площадь, которую затем нужно заново асфальтировать. Как показала практика, такое покрытие служит дольше: при квадратном вырезе транспортная нагрузка на конструкцию колодца оказывается выше.