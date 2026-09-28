На четырех улицах Риги будут ремонтировать люки: где возможны ограничения движения

Во время ремонта возможны кратковременные ограничения движения. Rīgas ūdens организует работы по отдельным участкам улиц, чтобы за сутки успевать ремонтировать как можно больше люков и реже перевозить технику с одного объекта на другой. Днем вокруг люков вырезают покрытие и проводят ремонт, а ночью восстанавливают асфальт. Уже на следующее утро участок снова полностью открывают для движения.