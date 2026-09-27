Инфраструктуру железнодорожной станции Айзкраукле ждет основательная перестройка
На территории железнодорожной станции Айзкраукле начинаются работы по реконструкции автостоянки, поэтому в окрестностях станции будут действовать ограничения на движение и парковку.
На время реконструкции количество мест на стоянке будет сокращено, поэтому водителей просят соблюдать временные дорожные знаки и заранее планировать парковку автомобиля, а также по возможности выбирать общественный транспорт уже от Айзкраукльского автовокзала, оставляя автомобили на городских парковках.
После реконструкции стоянка станет просторнее и удобнее как для водителей, так и для пассажиров общественного транспорта. Будет обустроена мощёная парковка на 92 места, в том числе четыре места для людей с ограниченными возможностями передвижения. Дорожные полосы для автобусов и автомобилей будут разграничены, появятся островки безопасности для пешеходов, а также новый выезд на автодорогу A6. Существующий опасный выезд на шоссе будет закрыт.
На территории станции также предусмотрены навес для велосипедной стоянки, новые скамейки и урны для мусора. Реконструкция улучшит возможности пересадки с частного транспорта на поезд или автобус.
Во время строительных работ доступ к зданию станции, кассовым помещениям и пассажирским платформам будет обеспечен по ограждённым пешеходным маршрутам. Городской автобус будет курсировать до железнодорожной станции.
Жителей и гостей города просят соблюдать установленные дорожные знаки и закладывать дополнительное время при поездке на станцию.
Проект «Развитие стоянки у железнодорожной станции Айзкраукле для повышения мультимодальной доступности общественного транспорта» будет реализован за счёт средств Европейского фонда регионального развития — 448 567,06 евро — и софинансирования самоуправления в размере 149 603,46 евро.
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