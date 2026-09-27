Инфраструктуру железнодорожной станции Айзкраукле ждет основательная перестройка

После реконструкции стоянка станет просторнее и удобнее как для водителей, так и для пассажиров общественного транспорта. Будет обустроена мощёная парковка на 92 места, в том числе четыре места для людей с ограниченными возможностями передвижения. Дорожные полосы для автобусов и автомобилей будут разграничены, появятся островки безопасности для пешеходов, а также новый выезд на автодорогу A6. Существующий опасный выезд на шоссе будет закрыт.