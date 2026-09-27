Более 12 часов в операционной: в Риге спасли футбольного тренера с обширной опухолью
В Рижской Восточной клинической университетской больнице провели особо сложную операцию молодому футбольному тренеру из Лиепаи. Опухоль широко распространилась по брюшной полости, и вмешательство с химиотерапией заняло более 12 часов. После тяжелых осложнений мужчина снова начал ходить и сейчас проходит реабилитацию в стационаре "Бикиерниеки", сообщает LTV.
Тьяго Бомфим Оливейра да Силва уже самостоятельно выходит навстречу журналистам Латвийского телевидения. Однако после операции из-за нарушений кровообращения он не мог двигать руками и ногами.
"Вся команда относилась ко мне очень по-человечески. Страха не было. Я чувствовал, что все будет хорошо. Не знаю, откуда это ощущение. От Бога или от моего сердца", - рассказал Тьяго.
По словам руководителя клиники онкохирургии Арманда Сивиньша, врачам пришлось удалить всю брюшину с пораженными опухолью тканями, а также органы. Именно поэтому операция продолжалась более 12 часов.
Для молодых врачей она стала серьезным профессиональным и эмоциональным испытанием. Врач-резидент Валерия Шевчук рассказала, что столь масштабные вмешательства в клинике проводят как минимум раз в месяц, но для нее эта операция была самой долгой. Ее коллега Мария Рыбакова подчеркнула, какую ответственность накладывает доверие пациента и всей его семьи.
Ранее Тьяго уже оперировали в Лиепайской больнице, однако в Риге ему потребовалось повторное вмешательство. Сивиньш считает, что в небольшой Латвии подобные операции необходимо сосредоточить в двух крупных столичных больницах.
"Опыт это показывает, и такой случай не единственный. От этого страдают пациенты", - отметил хирург.
В материале Латвийского телевидения также напоминают, что из-за похожей ситуации, когда пациентов приходилось повторно оперировать в Риге, в Екабпилсской больнице приостанавливали оказание травматологической помощи.
Сейчас Тьяго сам ежедневно тренируется в рамках реабилитации. Еще недавно ему было трудно даже ухаживать за собой. Как объяснила эрготерапевт Иева Рубене, возвращение способности выполнять повседневные действия напрямую улучшает качество жизни.
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Тьяго надеется как можно скорее вернуться к тренерской работе. До первых ударов по футбольному мячу еще придется подождать, но прогнозы врачей очень хорошие.