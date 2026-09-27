Более 12 часов в операционной: в Риге спасли футбольного тренера с обширной опухолью

Для молодых врачей она стала серьезным профессиональным и эмоциональным испытанием. Врач-резидент Валерия Шевчук рассказала, что столь масштабные вмешательства в клинике проводят как минимум раз в месяц, но для нее эта операция была самой долгой. Ее коллега Мария Рыбакова подчеркнула, какую ответственность накладывает доверие пациента и всей его семьи.