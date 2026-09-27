Владелец магазинов Mere в Латвии погасил налоговую задолженность и вернул право на реорганизацию

В 2024 году оборот Latprodukti составил 31,57 миллиона евро, увеличившись на 53% по сравнению с 2023 годом. Однако год компания завершила с убытком в 71 841 евро, тогда как годом ранее получила прибыль. Финансовые результаты за 2025 год пока не опубликованы.