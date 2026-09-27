Владелец магазинов Mere в Латвии погасил налоговую задолженность и вернул право на реорганизацию
В ситуации вокруг компании, управлявшей закрытыми магазинами Mere в Латвии, произошли изменения. Служба государственных доходов (СГД, VID) приняла новое решение всего через день после введения ограничений.
Служба государственных доходов сняла ограничения с компании Latprodukti, которая управляла закрытыми из-за санкций магазинами Mere в Латвии. Об этом свидетельствуют данные Firmas.lv.
Согласно письму управления СГД по содействию уплате налогов от 18 сентября, компании снова разрешено уменьшать уставный капитал, регистрировать, переоформлять и изменять коммерческие залоги. Также сняты запреты на регистрацию ряда изменений в Коммерческом регистре, включая реорганизацию, ликвидацию и исключение из реестра сведений о должностных лицах и владельцах долей. Эти ограничения были введены решением СГД всего днем ранее, 17 сентября.
Сейчас у Latprodukti нет задолженности по налогам, администрируемым СГД, на общую сумму более 150 евро. При этом 16 сентября налоговый долг компании составлял 257 152 евро.
Как сообщалось, в июле этого года российский предприниматель Сергей Шнайдер, которому принадлежит Latprodukti, попал в 21-й пакет санкций Европейского союза. Из-за этого магазины Mere должны были немедленно прекратить работу.
Основатели и совладельцы Svetofor Group управляют более чем 2200 магазинами в России и других странах под брендами Svetofor, Mere и MyPrice. Шнайдер включен в санкционный список за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
В 2024 году оборот Latprodukti составил 31,57 миллиона евро, увеличившись на 53% по сравнению с 2023 годом. Однако год компания завершила с убытком в 71 841 евро, тогда как годом ранее получила прибыль. Финансовые результаты за 2025 год пока не опубликованы.
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По данным Firmas.lv, компания Latprodukti зарегистрирована в 2020 году, ее уставный капитал составляет 365 000 евро. Она полностью принадлежит зарегистрированной в Сербии компании SKTrade DOO Beograd, а ее конечным бенефициаром является Шнайдер.
В Латвии работали 12 магазинов Mere: в Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе, Лиепае, Резекне, Тукумсе, Валке и Вентспилсе.
Шнайдеру также косвенно принадлежит латвийский филиал литовской компании Valiente. До 19 сентября 2025 года эта компания, управлявшая сетью Mere в Литве, принадлежала пяти гражданам России: Анне Шнайдер (66%), Рустаму Килижекову (15%), брату Сергея Шнайдера Андрею Шнайдеру (12%), Валерию Яковлеву (5%) и Андрею Вейкулайнену (2%). Однако в середине октября 2025 года портал Delfi.lt сообщил, что российские владельцы передали компанию, управляющую литовскими магазинами Mere, предприятию, зарегистрированному в Испании.