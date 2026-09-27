Как обнаружить туннель на границе с Беларусью? Эксперт объяснил возможности георадаров

При этом эксперт допускает, что строительство туннелей, возможно, можно отслеживать и другими способами, например с помощью специальных микрофонов, которые улавливают звуки, исходящие из грунта. Еще один вариант - датчики вибрации. "Применение этих инструментов зависит от глубины залегания туннелей, но мы не знаем, насколько глубоко они находятся", - рассказал Пинковскис.