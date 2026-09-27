Как обнаружить туннель на границе с Беларусью? Эксперт объяснил возможности георадаров
После обнаружения двух туннелей на границе латвийские пограничники ищут новые подземные пути нелегальных мигрантов. Эксперт объяснил, как георадары позволяют обнаруживать уже существующие туннели и какие технологии могут предупредить об их строительстве.
Георадары являются одним из лучших методов обнаружения подземных туннелей, заявил агентству LETA руководитель и владелец геодезической компании Geomatic Эдгар Пинковскис, комментируя способ поиска возможных туннелей на латвийско-белорусской границе.
"Это эффективный метод, если с георадаром работает соответствующим образом обученный человек", - отметил Пинковскис, добавив, что с помощью других методов заглянуть в грунт довольно сложно.
При этом эксперт допускает, что строительство туннелей, возможно, можно отслеживать и другими способами, например с помощью специальных микрофонов, которые улавливают звуки, исходящие из грунта. Еще один вариант - датчики вибрации. "Применение этих инструментов зависит от глубины залегания туннелей, но мы не знаем, насколько глубоко они находятся", - рассказал Пинковскис.
Он объяснил, что главное различие между георадаром и датчиками заключается в том, что георадар предоставляет данные о том, вырыт туннель или нет. Датчики же в большей степени предназначены для раннего предупреждения.
Как сообщалось ранее, в августе на латвийско-белорусской границе были обнаружены два туннеля, предназначенных для нелегальных мигрантов.
Для обеспечения безопасности восточной границы Латвии 11 августа началась операция Vilkatis. Ее цель - существенно сократить количество случаев незаконного пересечения границы в восточной части Латвии и не допустить подобных случаев в будущем.
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Кроме того, Государственная погранохрана совместно с Государственной полицией начала сканировать слои грунта вдоль латвийско-белорусской границы с помощью георадара, разыскивая возможные подземные туннели.
В Латвии до конца года в приграничной с Беларусью зоне действует усиленный режим охраны границы, введенный в связи с созданным Беларусью повышенным миграционным давлением.