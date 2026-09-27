Больнице в Алуксне не хватает денег: доходы больше не покрывают расходов
Алуксненская больница оказалась в ситуации, когда доходы уже не покрывают расходы: финансирование сокращается, дефицит достиг 109 000 евро, а в следующем году больницу ожидает новое сокращение средств, сообщила в финансовом комитете краевой думы руководитель больницы Анита Жукова.
Как свидетельствует информация на сайте самоуправления, в начале 2026 года объем полученных Алуксненской больницей государственных средств сократился на 220 322 евро, или примерно на 11%, по сравнению с 2025 годом. Сокращение произошло из-за того, что за каждого госпитализированного пациента больнице стали выделять на 95 евро меньше финансирования. Такие изменения коснулись не только Алуксненской больницы, но и других региональных больниц.
Общий объем финансирования, запланированный на 2026 год, составляет 4 985 850 евро, что почти на 300 000 евро меньше, чем в предыдущем году. В результате до 1 сентября доходы больницы не покрывали расходы. Общая разница составила около 109 000 евро.
В соответствии с изменениями в финансировании отделения неотложной медицинской помощи и приема пациентов в следующем году планируется сократить финансирование этого отделения на 376 839 евро, или 17%, по сравнению с 2026 годом.
Одновременно 188 189 евро планируется перераспределить из стационарного направления в амбулаторное. Больница указывает, что для развития амбулаторных услуг необходимы дополнительные специалисты.
Как сообщают в самоуправлении, Алуксненская больница в переговорах с Министерством здравоохранения подняла несколько важных вопросов, связанных с дальнейшей работой больницы и доступностью медицинских услуг для жителей Алуксненского края. Одним из наиболее важных вопросов является возможность в полном объеме компенсировать в 2026 году дефицит финансирования стационарных услуг. Кроме того, больница призывает в 2027 году увеличить финансирование лечения одного стационарного пациента, чтобы выделяемые средства соответствовали фактическим затратам на лечение.
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Еще один важный вопрос - приобретение компьютерного томографа, чтобы обследования в рамках неотложной помощи в Алуксненской больнице были доступны круглосуточно, семь дней в неделю.
Как заявил председатель Алуксненской краевой думы Дзинтарс Адлерс, экономия средств государственного бюджета не должна происходить за счет здоровья жителей. Возможности Алуксненской больницы компенсировать сокращение государственного финансирования за счет платных услуг ограничены, поэтому важно найти решение, которое позволит сохранить необходимую жителям медицинскую помощь.