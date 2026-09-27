Больнице в Алуксне не хватает денег: доходы больше не покрывают расходов

Как свидетельствует информация на сайте самоуправления, в начале 2026 года объем полученных Алуксненской больницей государственных средств сократился на 220 322 евро, или примерно на 11%, по сравнению с 2025 годом. Сокращение произошло из-за того, что за каждого госпитализированного пациента больнице стали выделять на 95 евро меньше финансирования. Такие изменения коснулись не только Алуксненской больницы, но и других региональных больниц.