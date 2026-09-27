Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты заключат с Кубой сделку
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает достичь соглашения с Кубой без применения военной силы. При этом он не уточнил, какие именно договоренности Вашингтон намерен заключить с Гаваной.
Как сообщил Трамп журналистам в Белом доме в субботу, он ожидает, что США и Куба смогут прийти к соглашению и для этого не потребуется задействовать вооруженные силы. Трамп также заявил, что Вашингтон хочет помочь Кубе и сделать остров более открытым для американцев.
Заявление прозвучало на фоне усиления давления США на кубинские власти. Ранее администрация Трампа заявляла о намерении добиваться смены власти на Кубе. В этом году Вашингтон также усилил ограничения на поставки нефти на остров. На фоне нехватки топлива Куба сталкивается с серьезными проблемами в энергетике и перебоями с электричеством.
На этой неделе Трамп затронул кубинскую тему и во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Он назвал Кубу "несостоявшимся государством" и заявил, что на остров "придет свобода". Кубинская делегация во время его выступления покинула зал.
В свою очередь министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил в ООН, что Гавана остается открытой для диалога с Вашингтоном. По его словам, Куба также готова развивать торговые и деловые отношения с американскими компаниями. Одновременно глава кубинского МИД вновь выступил против действующего американского торгового эмбарго.