Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты заключат с Кубой сделку

Как сообщил Трамп журналистам в Белом доме в субботу, он ожидает, что США и Куба смогут прийти к соглашению и для этого не потребуется задействовать вооруженные силы. Трамп также заявил, что Вашингтон хочет помочь Кубе и сделать остров более открытым для американцев.