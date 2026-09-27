Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:12
После пасмурного утра в воскресенье во многих местах выглянет солнце
В воскресенье небо в течение дня прояснится, и во многих регионах Латвии выглянет солнце, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Утром местами возможен туман, на востоке ожидается небольшой дождь. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха составит +14…+18 градусов.
В Риге утром возможен небольшой дождь, а остальная часть дня будет солнечной. Температура воздуха в столице составит +15…+17 градусов.