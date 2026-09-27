После выборов правительству придется решать, на чем экономить и где искать сотни миллионов евро

Заместитель государственного секретаря Министерства финансов Йоланта Плуме сказала: "Нужно сказать честно: в предыдущие годы расходы в среднесрочной перспективе уже сократили на 800 миллионов евро, а именно в 2027 году из базового финансирования министерств убрали 305 миллионов. Переговоры идут довольно тяжело. Мы часто слышим, что сокращение оказалось слишком глубоким и теперь отраслевым министерствам трудно финансировать свои функции".