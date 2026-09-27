После выборов правительству придется решать, на чем экономить и где искать сотни миллионов евро
Следующему правительству Латвии придется искать около 450 миллионов евро, чтобы покрыть дефицит бюджета на будущий год. К 2030 году нехватка может превысить полтора миллиарда евро. Среди возможных решений - сокращение расходов, повышение налогов или ускорение экономического роста.
Новому правительству предстоят сложные решения
Мрачные прогнозы связаны с формированием государственного бюджета на ближайшие годы. Какое бы правительство ни пришло к власти, ему предстоит принимать непростые решения, сообщают TV3 Ziņas.
Этой осенью основное внимание, что вполне понятно, приковано к выборам в Сейм. Но в это время года обычно также начинают обретать конкретные очертания планы государственного бюджета на следующий год. Пока картина совсем не обнадеживает. В Конфедерации работодателей Латвии подчеркивают, что работа над бюджетом станет одной из главных задач следующего правительства.
"Речь идет о том, как ограничить расходы и сделать их более эффективными, чтобы направить средства на необходимые приоритеты. Именно это отражено в прогнозах Министерства финансов. Уже со следующего года бюджетные возможности будут отрицательными, а решения, принятые перед выборами без финансового обеспечения, создадут значительную дополнительную нагрузку".
Отрицательные бюджетные возможности означают не просто отсутствие свободных денег на дополнительные расходы. В бюджете образуется нехватка средств, которую нужно будет покрыть. К ней добавляются решения правительства и Сейма, для которых не нашли источники финансирования. Их придется выполнять или, что крайне непопулярно, отменять.
По оценкам конфедерации, в бюджете на следующий год образуется нехватка примерно в 450 миллионов евро. К 2030 году эта сумма превысит полтора миллиарда евро.
Вариантов решения проблемы немного. Учитывая постоянный дефицит бюджета Латвии и прогнозируемый дальнейший рост государственного долга, остается либо увеличивать доходы бюджета, либо сокращать расходы - на этом настаивают предприниматели. Летом вопрос о расходах широко обсуждали под руководством Министерства финансов, однако в государственном управлении сокращения встречают серьезное сопротивление.
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Заместитель государственного секретаря Министерства финансов Йоланта Плуме сказала: "Нужно сказать честно: в предыдущие годы расходы в среднесрочной перспективе уже сократили на 800 миллионов евро, а именно в 2027 году из базового финансирования министерств убрали 305 миллионов. Переговоры идут довольно тяжело. Мы часто слышим, что сокращение оказалось слишком глубоким и теперь отраслевым министерствам трудно финансировать свои функции".
Доходы бюджета можно увеличить двумя способами
Доходы бюджета можно повысить как минимум двумя способами - более приятным и менее приятным. Первый связан с экономическим ростом: чем быстрее развивается экономика, тем больше налоговых поступлений получает государство. На этой неделе в правительстве выступил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс и заявил, что стране нужны серьезные перемены.
"Нужно понять, как ускорить рост латвийской экономики. Сейчас ее потенциал роста составляет 2-3% в год. Этого однозначно недостаточно: с такими темпами Латвия не догонит ни средний уровень Евросоюза, ни соседние страны. Необходимо менять структуру экономики", - отметил Казакс.
Однако на это потребуется время. Более быстрый, но неприятный способ увеличить доходы бюджета - повысить налоги. У такого решения есть побочные последствия, в том числе возможное влияние на экономический рост.