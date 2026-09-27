Лекарство есть, но вам его не оплатят: как медицинская бюрократия угрожает жизни Улдиса и других

Она также устанавливает Кабинету министров конкретный срок для действий: "Призываю до 1 декабря 2026 года проинформировать о планируемых действиях и графике продвижения изменений нормативного регулирования". Обосновывая такой шаг, Карина Палкова обращает внимание на серьезное нарушение основных прав человека: "Категорический запрет оценивать компенсацию в случаях, когда болезнь прогрессировала, и запрет индивидуально рассматривать возможности следующей терапии не соответствуют гарантированному Конституцией принципу равенства в совокупности с правом на охрану здоровья. В отдельных случаях, когда неполучение лекарств создает острую и конкретную угрозу жизни, такое регулирование затрагивает также право на жизнь".