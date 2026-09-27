Лекарство есть, но вам его не оплатят: как медицинская бюрократия угрожает жизни Улдиса и других
Тяжелобольному жителю Латвии отказали в оплате необходимых лекарств из-за несоответствия диагноза формальным критериям. Омбудсмен увидела возможное нарушение права на здоровье и жизнь и пригрозила обращением в Конституционный суд.
Решения чиновников, основанные на строгом следовании отдельным пунктам правил, в системе здравоохранения иногда затрагивают главную базовую потребность человека - право на жизнь. Ситуация, когда лекарства в Латвии зарегистрированы и доступны, но конкретному тяжелобольному пациенту в них отказывают только из-за формального несоответствия кодов и диагнозов, в онкологии является не исключением, а повседневной реальностью.
Болезнь стремительно и жестоко разрушает привычную жизнь. Об этом свидетельствует и опыт Улдиса. "В августе прошлого года у меня обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами в печени и легких. Тогда и начались визиты в это учреждение, где хирург объяснил, что операция невозможна из-за крупных метастазов и остается пытаться лечить только химиотерапией".
После стандартного курса химиотерапии болезнь все же вернулась, заставив медиков искать другие решения. Консилиум врачей принял решение о назначении инновационного препарата, поскольку стандартная терапия исчерпала себя. Однако эти лекарства для конкретного диагноза государство не оплачивает, ставя пациента в безвыходное положение.
"Хотя эти лекарства оплачиваются для какой-то группы онкологических пациентов, нас - больных раком желудка - видимо, слишком мало. Насколько я понял, нас всего около 40 или 50 человек, и, очевидно, этого слишком мало, чтобы государство компенсировало нам что-то подобное", - так Улдис описывает суровую логику этой ситуации.
Бюрократический круг и формальные ответы
Попытки обратиться в государственные учреждения за индивидуальной компенсацией или помощью упираются в процедуры, которые требуют столь дорогого для пациента времени. Улдис вспоминает реакцию Национальной службы здравоохранения (NVD):
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"Точно так же мне ответили и в Национальной службе здравоохранения, сказав, что отказано. Конечно, они приводят целый ряд различных статей, которые обязывают принять такое решение".
После этого дело дошло до Бюро омбудсмена и Министерства здравоохранения, однако реакция и этих учреждений ограничилась формальным сожалением и ссылками на ограничения нормативных актов. "Омбудсмен нам сказал: "Мы переслали заключение в министерство. Держим за вас кулаки, держитесь и всего хорошего!", - пересказывает Улдис ответ омбудсмена.
Объяснение Министерства здравоохранения по сути также ничего не решило, напоминая бесстрастный отказ. Улдис цитирует это послание: "Из министерства прислали целый огромный текст с объяснениями, почему мне лекарства не положены, и в конце добавили: "Мы знаем об этой проблеме, она актуальна, но помочь вам никак не можем".
"Государственные учреждения рассчитывают на то, что люди будут жертвовать и соберут необходимые деньги через Ziedot.lv, потому что общество всегда помогало. Поэтому они с легким сердцем просто говорят нам идти искать помощь в другом месте", - не скрывает горечи Улдис.
Рамки правил и позиция учреждений
Национальная служба здравоохранения объясняет границы своих полномочий, подчеркивая, что ее задача заключается лишь в соблюдении инструкций правительства: "В компетенцию Службы входит только оценка того, соответствует ли или не соответствует конкретный случай пациента установленным правительством критериям компенсации".
Если лекарство уже включено в список компенсируемых лекарств для других показаний, изменение диагноза означает совершенно другой процесс рассмотрения. "Если лекарство включено в государственный список, но не оплачивается при конкретном диагнозе пациента, ситуацию можно оценивать только в рамках индивидуальной компенсации", - указывает Национальная служба здравоохранения, напоминая также о финансовых ограничениях, установленных государством для помощи одному человеку.
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"В предусмотренных государством случаях расходы на приобретение лекарств компенсируются в размере не более 30 000 евро на одного пациента в течение двенадцатимесячного периода".
В случае отказа учреждение предлагает продолжать движение по бюрократическим коридорам, поскольку "пациент имеет право в течение одного месяца оспорить принятое решение в Министерстве здравоохранения".
Свои аргументы Министерство здравоохранения изложило и Бюро омбудсмена, указав, что государство не может брать на себя непрерывную оплату новых лекарств и что исключения нарушили бы существующий баланс.
Омбудсмен Карина Палкова цитирует аргументы министерства: "Министерство здравоохранения указало, что целью индивидуальной компенсации не является обеспечение оплаты последовательных линий терапии и что компенсация следующего этапа лечения создала бы неравенство между пациентами в зависимости от того, кто подал индивидуальное заявление или кому было подготовлено решение врачебного консилиума. Министерство также подчеркнуло широкие полномочия государства в распределении ограниченных ресурсов и напомнило, что решение Службы не отменяет заключение врачебного консилиума и не ограничивает право врача назначать терапию".
Ультиматум омбудсмена правительству и предупреждение Конституционного суда
Оценивая существующий порядок, омбудсмен приходит к выводу, что установленные правительством препятствия вступают в резкое противоречие с основным законом государства, и предупреждает о возможности обращения в Конституционный суд.
В официальном письме правительству Карина Палкова прямо предупреждает: "В случае, если указанные недостатки не будут устранены, я рассмотрю возможность обратиться в Конституционный суд с заявлением о соответствии оспариваемых норм Конституции".
Она также устанавливает Кабинету министров конкретный срок для действий: "Призываю до 1 декабря 2026 года проинформировать о планируемых действиях и графике продвижения изменений нормативного регулирования". Обосновывая такой шаг, Карина Палкова обращает внимание на серьезное нарушение основных прав человека: "Категорический запрет оценивать компенсацию в случаях, когда болезнь прогрессировала, и запрет индивидуально рассматривать возможности следующей терапии не соответствуют гарантированному Конституцией принципу равенства в совокупности с правом на охрану здоровья. В отдельных случаях, когда неполучение лекарств создает острую и конкретную угрозу жизни, такое регулирование затрагивает также право на жизнь".
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Омбудсмен отвергает формальный подход министерства о том, что отказ в финансировании юридически не запрещает пациенту лечиться за собственные средства. "Если цена лекарства несопоставима с материальными возможностями человека, отказ государства выделить деньги фактически определяет, будет ли назначенная врачом терапия вообще доступна пациенту. Поэтому формальное разграничение между медицинским решением и выделением денег не уменьшает обязанность государства действовать справедливо".
Она также критикует практику, при которой чиновники ставят под сомнение компетентность врачей.
"Правила позволяют Службе отказать в компенсации, если она считает выбор лекарства необоснованным, однако не определено, каким именно критериям следуют чиновники и каким образом они могут оспаривать клиническую оценку медиков", - говорит Карина Палкова, подчеркивая, что принцип равенства нельзя толковать во вред человеку.
"Равенство нельзя обеспечить, одинаково лишая возможности оценки всех пациентов той группы, для которых эффективное лечение является наиболее необходимым".
Поддержка общества и двойное бремя налогов
Руководитель благотворительной организации Ziedot.lv Рута Диманта подчеркивает, что история Улдиса раскрывает системную проблему, с которой благотворительным организациям приходится регулярно сталкиваться.
"Сейчас на благотворительном портале Ziedot.lv 40 человек собирают пожертвования на онкологические лекарства, и четверть из них, то есть десять человек, находятся точно в такой же ситуации - лекарства назначены, они включены в список компенсируемых лекарств, однако их диагнозов в этом списке нет".
Она сравнивает такой подход с несправедливой лотереей: "Это своеобразная лотерея, в которой человек "вытягивает" свой диагноз и только после этого узнает, оплатит ли государство его лечение или не оплатит. То есть здесь нет никакой справедливости".
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Путь тяжелобольного пациента через бюрократические коридоры является медленным и негибким. "Ответа пациенту приходится ждать целый месяц, однако в нашей стране не так много жителей, чтобы месяц оценивать возможность одного человека получить лекарства. Такой срок абсурден, поскольку за месяц онкологическое заболевание может стремительно прогрессировать", - обращает внимание Рута Диманта на медлительность процедуры.
Содержание официальных писем пациенту часто становится дополнительным препятствием.
"На одной странице упоминаются гарантированные Конституцией права, на второй говорится о бюджете, на третьей признается, что лекарства полагаются, а на четвертой сообщается, что их все же не предоставят. Этот язык настолько бюрократичен, что даже здоровому человеку его трудно понять, не говоря уже о тяжелобольном пациенте".
Парадоксальная ситуация возникает и с точки зрения налогоплательщика. Люди, которые годами вносили платежи в общий бюджет, в момент кризиса остаются вне системы поддержки, и обществу приходится платить еще раз.
Рута Диманта объясняет это противоречие:
"Благотворительность не должна латать дыры в государственном бюджете и спасать жизни людей. Пожертвования должны использоваться для предоставления последней надежды, например для экспериментальной терапии или лечения за рубежом, однако ситуация, когда базовые лекарства одному гражданину оплачиваются, а другому нет, неприемлема".
Неравное отношение затрагивает сограждан, которые добросовестно выполняли свои обязательства перед государством. Рута Диманта продолжает: "Эти десять человек платили столько же налогов, сколько и остальные, однако необходимые им лекарства за счет бюджетных средств не предоставляются. Фактически уплаченные этими людьми налоги не следуют за ними".
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Решение, по мнению руководителя благотворительной организации, заключается в реформировании системы здравоохранения и отказе от жестких рамок диагнозов в пользу индивидуального подхода. "Нам следует двигаться в сторону индивидуализированной медицины, поскольку пациентов не так много. Деньги должны следовать за пациентом и его потребностями, а не только за конкретными кодами диагнозов или списками лекарств".
Стандартный ответ учреждений о нехватке средств не выдерживает критики в ситуациях, когда государственное управление смогло мобилизоваться во время других кризисов. "Как мы увидели во время пандемии Covid-19, в критических ситуациях государство способно найти значительные бюджетные средства и многое компенсировать. Очевидно, лечение этих людей государство просто не считает критической ситуацией", - резюмирует Рута Диманта.