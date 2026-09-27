Отказаться или оставить? Что представители разных партий думают о депутатских компенсациях и доплатах

Она напомнила, что депутаты приезжают в Ригу на работу не только из ближайших городов, но и из отдаленных регионов - Краславы, Даугавпилса, приграничных районов, Алуксне и других мест. По словам Индриксоне, многие парламентарии хотят работать очно, при этом у них есть семьи и дети, а также избиратели в регионах, чьи интересы они должны представлять. "Если они все переедут в Ригу, тогда у Риги будет очень много представительства. Мы не должны лишать жителей своих представителей из регионов", - заявила политик. Поэтому Индриксоне выступает не за безусловное сохранение нынешней системы, а за ее пересмотр.