Отказаться или оставить? Что представители разных партий думают о депутатских компенсациях и доплатах
Во время предвыборных дебатов на TV24 представители нескольких партий по-разному ответили на вопрос о том, нужны ли депутатам выплаты, которые давно вызывают раздражение у жителей Латвии.
Арвил Ашераденс ("Новое Единство") считает, что от депутатских компенсаций следует отказаться. По его словам, зарплаты депутатов и высших государственных должностных лиц значительно превышают среднюю зарплату по стране, поэтому сохранение дополнительных выплат он считает нецелесообразным. "Эта дискуссия нам необходима. Ни одному человеку, который работает в государственном управлении или где-либо еще, такие компенсации не выплачиваются. Это особая категория, и нам нужно ее оценить, а от этого следовало бы отказаться", - заявил Ашераденс.
Эдмунд Зивтиньш ("Латвия на первом месте") посмотрел на проблему с другой стороны. По его словам, общественное недовольство связано прежде всего не с размером зарплат и компенсаций политиков, а с оценкой их работы.
"Вопрос не в том, насколько большие зарплаты они получают и какие у них доплаты. Вопрос в том, что народ, общество не удовлетворены работой политиков. Если бы они были удовлетворены работой политиков, им было бы все равно, сколько они получают и какие у них доплаты", - сказал Зивтиньш.
При этом он признал, что тема уже вышла на первый план и требует решения. По его мнению, систему необходимо сделать более прозрачной и понятной для жителей. "Я еще раз подчеркиваю: вопрос не в зарплатах и компенсациях. Вопрос в том, что люди недовольны работой политиков", - резюмировал политик.
Илзе Индриксоне (Национальное объединение) признала, что тема депутатских компенсаций давно остается болезненной для общества, однако предложила рассматривать ее не только с точки зрения расходов. "Я полностью согласна с мнением жителей, что этот вопрос компенсаций всегда был горячей картошкой, но призываю задуматься об основах демократического государства", - сказала Индриксоне.
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Она напомнила, что депутаты приезжают в Ригу на работу не только из ближайших городов, но и из отдаленных регионов - Краславы, Даугавпилса, приграничных районов, Алуксне и других мест. По словам Индриксоне, многие парламентарии хотят работать очно, при этом у них есть семьи и дети, а также избиратели в регионах, чьи интересы они должны представлять. "Если они все переедут в Ригу, тогда у Риги будет очень много представительства. Мы не должны лишать жителей своих представителей из регионов", - заявила политик. Поэтому Индриксоне выступает не за безусловное сохранение нынешней системы, а за ее пересмотр.
"Я считаю, что нужно оценить обоснованность, должна быть прозрачная система, установленный порядок. Конечно, мы не должны переплачивать, но это инструмент, который обеспечивает регионам, дальним регионам, своих представителей в Сейме", - сказала она.
Андрис Шуваев ("Прогрессивные") занял более жесткую позицию по отношению к самим компенсациям. По его мнению, их размер следует значительно сократить. "Депутатские компенсации должны быть намного меньше, в этом вообще нет никаких сомнений. Депутаты в целом, особенно те, у кого есть должности, входят в число самых высокооплачиваемых людей в Латвии. Я считаю, что они также должны платить больше налогов", - заявил Шуваев.
При этом политик выразил удивление предложением "Нового Единства" полностью отказаться от компенсаций. По словам Шуваева, когда "Прогрессивные" в нынешнем Сейме предлагали сократить такие выплаты депутатам, поддержки эта инициатива не получила. Одновременно он назвал меру, которую его партия поддерживает уже сейчас, если речь идет о проверке обоснованности расходов Сейма. Это предоставление Государственному контролю возможности проверять расходы парламента. "Мы неоднократно голосовали за это и поддерживали, но, к сожалению, большинство Сейма это отклоняло", - сказал Шуваев.
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Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) также сделал акцент на прозрачности расходов. По его мнению, доходы и компенсации депутатов должны находиться под тщательным контролем Государственного контроля. "В первую очередь - открытость. Я думаю, что в прозрачности доходов и компенсаций государства, Сейма и депутатов Сейма необходим тщательный надзор Государственного контроля. Государственный контроль должен проверять расходы депутатов Сейма", - заявил Валайнис.
При этом он предложил нестандартный способ приблизить парламент к регионам. По его словам, следующий Сейм мог бы каждый год проводить работу в другом регионе страны. "Давайте будем справедливы. Следующему Сейму обеспечим каждый год - один год в Курземе, один год в Видземе, один год в Латгале, например в Гулбене", - предложил Валайнис.
По его словам, такая практика могла бы быть полезна не только депутатам, но и государству в целом, поскольку часть жителей Риги, по его мнению, недостаточно представляет, что происходит за пределами столицы.