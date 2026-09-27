"Муж подумал, что это мошенничество": жительница Латвии не сразу поверила в выигрыш 10 000 евро
Жительница Латвии выиграла 10 000 евро в "Джокере", но сначала решила, что произошла ошибка. Женщина рассказала, как всю ночь не могла уснуть, а утром наконец поняла причину неожиданного выигрыша.
Удача улыбнулась 50-летней жительнице Ройского края, которая работает в торговле и регулярно участвует в SuperBingo. По словам женщины, она смотрит и играет в эту игру еще с 2015 года.
"SuperBingo я начала смотреть и играть в 2015 году - мне нравится!" - рассказала победительница. Она призналась, что родственники иногда посмеиваются над ее увлечением, однако она считает, что вправе сама решать, как распоряжаться своими деньгами. Иногда женщина покупает и билеты моментальной лотереи, поскольку ей интересно испытывать удачу. Но главным образом она остается поклонницей SuperBingo. Если во время трансляции ей приходится быть на работе, она просит брата проверить ее числа.
Счастливый билет с пятью вариантами и "Джокером" женщина приобрела для участия в дополнительной игре, где можно было выиграть автомобиль BMW.
В день розыгрыша она была на работе и вернулась домой около десяти вечера. Женщина решила проверить результаты и открыла свой игровой счет. Увидев выигрыш в размере 10 010,24 евро, она сначала не смогла понять, откуда взялась такая сумма.
"Я увидела, что выиграла "центр", но откуда появились 10 000 евро, сразу не поняла. Помню, сказала мужу: у меня выиграно 10 000 евро, но я не понимаю как", - вспоминает женщина.
Муж тоже сначала не поверил в неожиданную удачу и даже предположил, что информацию нужно проверить, поскольку это может быть ошибка или попытка мошенничества. Из-за переживаний победительница, по ее словам, практически не спала всю ночь.
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Утром она посмотрела выпуск SuperBingo и наконец поняла, что произошло: "Вот же мой "Джокер"! Только после этого женщина окончательно осознала, что действительно выиграла 10 000 евро, и сообщила хорошую новость семье.
Полученные 10 010,24 евро победительница планирует потратить на ремонт дома. При этом часть денег она хочет оставить на приятные покупки для себя и, если понадобится, помочь детям. "Буду тратить на ремонт дома. Но вообще очень приятное чувство - можно поехать в магазин и не считать каждый цент, купить какое-нибудь украшение или что-нибудь красивое для себя. Если понадобится, помогу и детям", - рассказала женщина.