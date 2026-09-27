"Муж подумал, что это мошенничество": жительница Латвии не сразу поверила в выигрыш 10 000 евро

"SuperBingo я начала смотреть и играть в 2015 году - мне нравится!" - рассказала победительница. Она призналась, что родственники иногда посмеиваются над ее увлечением, однако она считает, что вправе сама решать, как распоряжаться своими деньгами. Иногда женщина покупает и билеты моментальной лотереи, поскольку ей интересно испытывать удачу. Но главным образом она остается поклонницей SuperBingo. Если во время трансляции ей приходится быть на работе, она просит брата проверить ее числа.