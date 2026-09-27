В Латвии убийства женщин предлагают выделить в отдельную категорию преступлений

В центре Marta также отмечают, что во время удушения пострадавшая может потерять сознание из-за нарушения дыхания или кровообращения в мозге. При этом видимых травм может не быть, однако отсутствие внешних повреждений не означает, что нападение не представляло угрозы для здоровья и жизни. Поэтому Marta призывает предусмотреть в Уголовном законе отдельную ответственность за удушение. По мнению организации, такая норма позволила бы полиции, прокуратуре и суду лучше распознавать опасность подобных действий и своевременно принимать меры для предотвращения фемицида.