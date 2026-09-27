В Латвии убийства женщин предлагают выделить в отдельную категорию преступлений
Фото: Shutterstock
В Латвии обсуждают новые меры против насилия над женщинами.
В Латвии

В Латвии убийства женщин предлагают выделить в отдельную категорию преступлений

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Центр Marta предлагает ввести в Латвии отдельное понятие фемицида и наказывать за него минимум 20 годами тюрьмы или пожизненным заключением, а также отдельно преследовать за удушение партнерши.

Ресурсный центр Marta поддерживает инициативу отдельно определить в Уголовном законе фемицид - убийство женщины по мотивам, связанным с ее полом, либо в контексте насилия в отношении женщины. Об этом говорится в письме организации Комиссии Сейма по юридическим вопросам.

Центр предлагает предусмотреть за фемицид наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет или пожизненного заключения. Кроме того, в Marta считают необходимым установить уголовную ответственность за действия, создающие угрозу жизни и способные привести к фемициду.

К таким действиям организация относит угрозы убийством, преследование, контролирующее поведение и психологическое насилие, а также сексуальное насилие. По мнению центра, подобные действия свидетельствуют о высокой угрозе для жизни женщины.

Особенно опасным в Marta считают удушение. В настоящее время за такое действие отдельная уголовная ответственность не предусмотрена. Независимая экспертная группа Совета Европы GREVIO признает удушение без летального исхода фактором риска смертельного насилия и рекомендует учитывать его при оценке опасности домашнего насилия. По данным GREVIO, пережитое ранее удушение связано с существенно более высоким риском того, что женщина впоследствии станет жертвой убийства.

В центре Marta также отмечают, что во время удушения пострадавшая может потерять сознание из-за нарушения дыхания или кровообращения в мозге. При этом видимых травм может не быть, однако отсутствие внешних повреждений не означает, что нападение не представляло угрозы для здоровья и жизни. Поэтому Marta призывает предусмотреть в Уголовном законе отдельную ответственность за удушение. По мнению организации, такая норма позволила бы полиции, прокуратуре и суду лучше распознавать опасность подобных действий и своевременно принимать меры для предотвращения фемицида.

Ранее сообщалось, что во вторник Комиссия Сейма по юридическим вопросам концептуально поддержала предложение Министерства юстиции ужесточить ответственность за убийства, совершенные по мотивам, связанным с полом. При этом комиссия не поддержала отдельное определение фемицида как квалифицированного состава преступления.

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Министерство юстиции

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