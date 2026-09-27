"Может привести к гибели миллиардов": Билл Гейтс тоже заговорил об угрозе ИИ
Билл Гейтс вновь предупредил об опасности искусственного интеллекта: по его словам, сочетание мощных ИИ-инструментов с недобрыми намерениями способно привести к событиям с миллиардными человеческими жертвами.
"Искусственный интеллект, без сомнения, достаточно мощный, чтобы управлять событиями, которые, знаете ли, могут привести к гибели миллиардов людей", - заявил Гейтс в интервью телеканалу NBC News.
По словам предпринимателя, никогда прежде человечество не располагало настолько мощным оружием, каким может стать сочетание опасных людей и современных инструментов искусственного интеллекта. Гейтс подчеркнул, что развитие ИИ необходимо жестко регулировать на законодательном уровне. При этом, по его мнению, новые требования приведут для отрасли к определенным дополнительным расходам, но не вызовут существенного замедления ее работы.
В августе Гейтс опубликовал эссе, в котором изложил свои опасения относительно искусственного интеллекта. Основатель Microsoft также предложил ввести новые налоги на ИИ, учитывая его способность заменять людей.
Ранее о необходимости срочно замедлить темпы развития искусственного интеллекта заявляли руководители крупнейших компаний, занимающихся разработкой ИИ, - глава OpenAI Сэм Альтман и глава Anthropic Дарио Амодеи.
В то же время президент США Дональд Трамп и власти Китая по очереди отвергли призывы замедлить развитие искусственного интеллекта.