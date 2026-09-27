"Может привести к гибели миллиардов": Билл Гейтс тоже заговорил об угрозе ИИ

По словам предпринимателя, никогда прежде человечество не располагало настолько мощным оружием, каким может стать сочетание опасных людей и современных инструментов искусственного интеллекта. Гейтс подчеркнул, что развитие ИИ необходимо жестко регулировать на законодательном уровне. При этом, по его мнению, новые требования приведут для отрасли к определенным дополнительным расходам, но не вызовут существенного замедления ее работы.