В Казахстане в море погибли 14 военных - то, как об этом объявили их родным, вызвало шок. ВИДЕО
В Казахстане после гибели военнослужащих в Каспийском море продолжается расследование. На фоне общенационального траура в Сети вызвал резонанс ролик, снятый у морга в Актау, где родственникам зачитывали фамилии погибших.
24 сентября во время военно-морских учений в Казахстане произошла трагедия, в результате которой погибли 14 военнослужащих. Во время высадки личного состава с военного катера в районе примерно 43 километров от Актау резко ухудшились погодные условия и усилился ветер. Военнослужащих унесло в открытое море. Первоначально сообщалось о 19 пропавших, однако позднее власти уточнили, что в море оказались 17 человек, но троим удалось спастись.
Погибшие были военнослужащими срочной службы и офицерами. По данным казахстанских властей, поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. В ней участвовали 252 человека, 37 водолазов, 14 судов и катеров, а также более 20 воздушных судов. Утром 25 сентября были обнаружены тела последних двух пропавших. Таким образом, число погибших достигло 14.
Наибольший общественный резонанс вызвали обстоятельства, при которых родственники узнали о гибели военнослужащих. В Сети появилось видео, снятое у морга в Актау: военнослужащий стоит за ограждением и по очереди зачитывает фамилии погибших, в то время как родственники и близкие ожидают услышать, есть ли среди них имя их родного человека. После объявления фамилий на записи слышны крики и плач, а часть собравшихся начинает ломать ограждение. Факт существования такой записи и место ее съемки подтвердили казахстанские СМИ.
Вот так, в поле, спрятавшись за решетку, читая по бумажке объявляли родителям имена погибших сыновей... #Казахстан #ЧП https://t.co/LCkxR5miNO pic.twitter.com/5yXkx2IJzp— Fergana.Media 🔔 (@ferganaru) September 25, 2026
Видео вызвало резкую реакцию в казахстанском информационном пространстве. Критики указывали прежде всего на форму информирования семей, отмечая, что известие о смерти близкого человека фактически превратилось в публичное зачитывание списка за ограждением. Журналист Талгат Калиев назвал такую форму сообщения "непростительной" и поставил вопрос о том, кто принял решение сообщать родственникам о гибели военнослужащих именно таким способом.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября общенациональным днем траура. В стране были приспущены государственные флаги и отменены массовые развлекательные мероприятия. Одновременно была создана правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым, которая должна установить причины трагедии и контролировать помощь семьям погибших.