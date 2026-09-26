В Казахстане в море погибли 14 военных - то, как об этом объявили их родным, вызвало шок. ВИДЕО

Наибольший общественный резонанс вызвали обстоятельства, при которых родственники узнали о гибели военнослужащих. В Сети появилось видео, снятое у морга в Актау: военнослужащий стоит за ограждением и по очереди зачитывает фамилии погибших, в то время как родственники и близкие ожидают услышать, есть ли среди них имя их родного человека. После объявления фамилий на записи слышны крики и плач, а часть собравшихся начинает ломать ограждение. Факт существования такой записи и место ее съемки подтвердили казахстанские СМИ.