ВИДЕО: Рига отметила День Микелиса на Домской площади, впереди еще день празднования
26 сентября Домская площадь в Риге наполнилась осенними красками, музыкой и ароматами свежей выпечки - здесь широко и тепло отметили Микельдиену (День Микелиса). На празднике побывал и Otkrito.
Одним из главных украшений праздника стала сцена, которую оформили в настоящем осеннем стиле. Огромные тыквы, капуста и другие дары урожая создавали яркий фон для выступлений. На сцене звучали народные песни, выступали танцевальные коллективы и музыканты. В программе участвовали духовой оркестр Fanfara, детские вокальные ансамбли Momo и Knīpas un Knauķi, танцевальные коллективы Dancītis, Sidrabi и Dejotprieks, фольклорные коллективы, оркестр Rīga, а также группа Lauku muzikanti.
Не менее оживленно было и на ярмарке. Здесь можно было найти самые разные изделия ручной работы - от традиционных ремесленных изделий до современных работ мастеров. Конечно, не обошлось и без гастрономической части: посетителям предлагали выращенные в Латвии овощи, фрукты и ягоды, домашний сыр, свежий хлеб, мед и множество других осенних угощений.
Особую атмосферу празднику придавало сочетание музыки, народных традиций и осенней ярмарки. Домская площадь превратилась в место, где можно было не только посмотреть концерт, но и неспешно пройтись между торговыми рядами, попробовать местные продукты, выбрать что-нибудь у ремесленников и просто провести субботний день в центре Старой Риги.
День Микелиса связан с завершением основных осенних сельскохозяйственных работ и сбором урожая. В латышских традициях Микели знаменовали окончание жатвы и начало осеннего периода, который продолжался до Мартини.
Но на Домской площади празднование Дня Микеляиса в Риге не заканчивается. Уже в воскресенье, 27 сентября, мероприятия пройдут сразу в нескольких местах столицы.
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С 12:00 праздник состоится в саду Mazā ģilde. Вместе с женской фольклорной группой Vilcenes здесь будут исполнять народные песни, вспоминать старинные обычаи и поверья и участвовать в традиционных играх. Вход свободный.
Еще одна большая программа Paldies Miķelim! пройдет с 12:00 до 15:00 возле культурного центра Imanta. Здесь запланированы мастер-классы по выпечке хлеба, работе с глиной и кузнечному ремеслу, приготовлению сливочной карамели, игры для детей и ярмарка. На сцене покажут музыкальный спектакль Brēmenes muzikanti, а завершит программу концерт группы Laiksne. Вход также свободный.
Праздновать День Микелиса будут и в Межапарке. С 12:00 до 16:00 территория Большой эстрады превратится в еще одну осеннюю праздничную площадку. Здесь обещают музыку и танцы, творческие мастерские, спортивные занятия и ярмарку. Выступят Рижский танцевальный клуб, коллективы Staro и Bitīte, DJ VinK и постфольклорная группа Ogas.
Одна из самых необычных традиций праздника в Межапарке - создание картин из овощей и фруктов. После праздника съедобные произведения искусства передадут обитателям Рижского зоопарка в качестве угощения. Организаторы предлагают гостям принести с собой собственный овощ или фрукт для общей композиции.
А тем, кто хочет еще глубже погрузиться в старинные традиции, 27 сентября стоит отправиться в Латвийский этнографический музей под открытым небом. Праздник там начнется в 10:00 и продлится до 17:00. На ярмарке свою продукцию представят 49 ремесленников и 35 домашних производителей продуктов. Гости смогут вместе сварить суп из осеннего урожая, посмотреть работу кузнеца, а детей и взрослых на крестьянском дворе будут ждать козы, овцы, теленок и домашняя птица.
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Так что для тех, кому субботнего праздника на Домской площади оказалось мало, День Микелиса в Риге продолжится и в воскресенье - причем сразу в нескольких районах города.