Рига отметила День Микелиса на Домской площади, впереди еще день празднования

А тем, кто хочет еще глубже погрузиться в старинные традиции, 27 сентября стоит отправиться в Латвийский этнографический музей под открытым небом. Праздник там начнется в 10:00 и продлится до 17:00. На ярмарке свою продукцию представят 49 ремесленников и 35 домашних производителей продуктов. Гости смогут вместе сварить суп из осеннего урожая, посмотреть работу кузнеца, а детей и взрослых на крестьянском дворе будут ждать козы, овцы, теленок и домашняя птица.