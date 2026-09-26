Авария с мотоциклами повлияла на движение во время мотопарада в Елгаве.
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Сегодня 14:20
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Мотопарад с 3000 байкерами в Елгаве омрачила авария: есть пострадавшие
В Елгаве во время мотопробега в честь закрытия сезона столкнулись два мотоцикла. Пострадали три человека, одного из них доставили в больницу.
В Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что сегодня около 13:30 поступила информация о столкновении двух участников мотопробега в Елгаве. На одном мотоцикле находился один человек, на втором - двое.
В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что в аварии пострадали три человека. Всем им медики оказали помощь. Одного из пострадавших доставили в больницу, однако тяжелых травм ни у кого нет.
Как сообщалось, сегодня более 3000 мотоциклистов со всей Латвии собрались в Елгаве на мотопробег по городу в честь закрытия сезона. Также в городе проходят фестиваль рок- и альтернативной музыки Rocktagons 26 и мероприятие "Лес приходит в Елгаву 2026".