Спасенная после ДТП лиса Лакия поселилась в природных тропах Лигатне

Природные тропы Лигатне в национальном парке Гауя открылись в 1975 году в местности, богатой лесистыми оврагами. Их создали, чтобы знакомить посетителей с обитающими в Латвии видами диких животных, разнообразием природы и необходимостью ее охраны. Здесь регулярно проводят образовательные мероприятия о диких животных Латвии. Все желающие могут подробнее узнать об их биологии, образе жизни, поведении и роли в природе, а также увидеть представителей разных видов, живущих на природных тропах.