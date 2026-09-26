Спасенная после ДТП лиса Лакия поселилась в природных тропах Лигатне
В природные тропы Лигатне в национальном парке Гауя, которыми управляет Управление охраны природы, прибыла новая обитательница - молодая лиса Лакия. Летом ее спасли после автомобильной аварии. После выздоровления и первых недель спокойной жизни в новом доме Лакия начала осваивать свою территорию. Теперь ее могут увидеть и посетители природных троп.
Лакия поселится в вольере для лис, который опустел весной, когда три прежние обитательницы природных троп - Лоретта, Бонни и Клайд - отправились жить в лес. Теперь в природных тропах Лигатне начинается новая история.
Лисичка попала в автомобильную аварию, когда ей было всего несколько месяцев, и получила тяжелую травму головы. В ее спасении участвовали общество Ežu hospitālis и ветеринар Ингвилда Аумейстере. Благодаря ее профессионализму Лакия полностью выздоровела. Однако из-за полученной травмы и долгого ухода людей она уже не смогла бы самостоятельно выжить в дикой природе. Поэтому ее постоянным домом стали природные тропы Лигатне.
Имя Лакия выбрали не случайно: с английского Lucky переводится как "счастливая". После всего пережитого маленькой лисичке действительно улыбнулась удача.
"Мы очень рады поделиться этой трогательной историей", - говорит руководитель природных троп Лигатне Илмарс Радзиньш.
"Лакия живет у нас уже месяц. Мы дали ей время спокойно освоиться, привыкнуть к сотрудникам и новой обстановке. Теперь она готова постепенно знакомиться с большим вольером и показываться нашим посетителям".
Чтобы знакомство прошло успешно, сотрудники природных троп Лигатне просят посетителей быть особенно внимательными возле вольера с лисичкой: соблюдать тишину, не шуметь без необходимости и не пугать новую обитательницу. Ей еще нужно время, чтобы почувствовать себя на новом месте в полной безопасности.
Управление охраны природы напоминает: чем тише и внимательнее ведут себя посетители, тем больше шансов увидеть не только Лакию, но и других обитателей природных троп Лигатне в их повседневной жизни.
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Природные тропы Лигатне в национальном парке Гауя открылись в 1975 году в местности, богатой лесистыми оврагами. Их создали, чтобы знакомить посетителей с обитающими в Латвии видами диких животных, разнообразием природы и необходимостью ее охраны. Здесь регулярно проводят образовательные мероприятия о диких животных Латвии. Все желающие могут подробнее узнать об их биологии, образе жизни, поведении и роли в природе, а также увидеть представителей разных видов, живущих на природных тропах.