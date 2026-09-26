В Риге в воскресенье будет сухо и до +17 градусов
В воскресенье в Латвии станет теплее: днем воздух прогреется до +18 градусов, а ветер стихнет. Утром местами сохранится туман, на востоке возможен небольшой дождь, но во многих районах выглянет солнце.
В ночь на воскресенье на востоке небо будет облачным, а на западе чаще будет проясняться. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Отдельно в некоторых районах образуется туман, который ухудшит видимость. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, на морском побережье - западный, северо-западный. Температура воздуха опустится до +7...+12 градусов, на побережье будет на пару градусов теплее.
В Риге временами будет проясняться, в первой половине ночи ожидается небольшой дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, температура воздуха опустится до +10...+12 градусов.
Утром в воскресенье небо будет облачным, но днем прояснится, и во многих местах выглянет солнце. Утром местами сохранится туман. На востоке возможен небольшой дождь. Ветер стихнет и по всей стране будет слабым. Температура воздуха повысится до +14...+18 градусов.
В Риге также временами будет выглядывать солнце, осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха поднимется до +15...+17 градусов.