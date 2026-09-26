В Риге в воскресенье будет сухо и до +17 градусов

В ночь на воскресенье на востоке небо будет облачным, а на западе чаще будет проясняться. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Отдельно в некоторых районах образуется туман, который ухудшит видимость. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, на морском побережье - западный, северо-западный. Температура воздуха опустится до +7...+12 градусов, на побережье будет на пару градусов теплее.