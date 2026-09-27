В одном из латвийских краев уже начали подключать отопление
Фото: Shutterstock
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В Латвии

В одном из латвийских краев уже начали подключать отопление

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Власти Ливанского края сообщили о том, что начато поэтапное подключение отопления.

В Ливанском крае начато поэтапное подключение отопления. В первую очередь тепло будет подано в детские сады и другие образовательные учреждения, а также в центр социальной опеки "Рожлеяс".

"В многоквартирных домах города Ливаны и волостей, которые обслуживает управляющая организация, отопление будет подключаться постепенно, поэтому жителям следует учитывать, что тепло не появится во всех домах в один день", - информирует самоуправление.

Планируется завершить подключение во всех домах до 1 октября.

В частных домах города Ливаны, подключённых к централизованному теплоснабжению, отопление будет включаться после получения заявления от жителя или при индивидуальной связи с представителем конкретного домохозяйства.

Юридическим лицам для подключения отопления необходимо подать письменное заявление.

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