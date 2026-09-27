В одном из латвийских краев уже начали подключать отопление
Власти Ливанского края сообщили о том, что начато поэтапное подключение отопления.
В Ливанском крае начато поэтапное подключение отопления. В первую очередь тепло будет подано в детские сады и другие образовательные учреждения, а также в центр социальной опеки "Рожлеяс".
"В многоквартирных домах города Ливаны и волостей, которые обслуживает управляющая организация, отопление будет подключаться постепенно, поэтому жителям следует учитывать, что тепло не появится во всех домах в один день", - информирует самоуправление.
Планируется завершить подключение во всех домах до 1 октября.
В частных домах города Ливаны, подключённых к централизованному теплоснабжению, отопление будет включаться после получения заявления от жителя или при индивидуальной связи с представителем конкретного домохозяйства.
Юридическим лицам для подключения отопления необходимо подать письменное заявление.