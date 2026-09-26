Во время операции на носу повредили мозг - больницу в Литве обвиняют в смерти пациента
В Литве в центре внимания оказалась Шяуляйская республиканская больница. Во время операции по удалению полипов в носу мужчине повредили головной мозг, в результате чего у него произошел геморрагический инсульт.
О трагедии литовскому общественному медиапорталу LRT.lt рассказала дочь умершего пациента Индре. Летом прошлого года ее отец отправился на плановую операцию по удалению полипов в носу, однако домой больше не вернулся. После 17 дней, проведенных в больнице, он умер.
Дочь утверждает, что больница также избегала общения с родственниками о состоянии пациента. Семье не объяснили, почему после относительно простой операции на носу отец оказался в реанимации.
В связи со смертью мужчины семья обратилась в Государственную службу аккредитации медицинской помощи Литвы. Рассмотрев жалобу, служба выявила нарушение, вынесла медицинскому учреждению предупреждение и дала рекомендации по улучшению качества услуг. Больница заявила LRT.lt, что выполнит рекомендации службы.
Семья умершего мужчины планирует подать документы в Комиссию по определению ущерба, причиненного здоровью пациента. В зависимости от выводов комиссии родственники также планируют обратиться в соответствующие инстанции с требованием возместить моральный ущерб.