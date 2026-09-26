Во время операции на носу повредили мозг - больницу в Литве обвиняют в смерти пациента

О трагедии литовскому общественному медиапорталу LRT.lt рассказала дочь умершего пациента Индре. Летом прошлого года ее отец отправился на плановую операцию по удалению полипов в носу, однако домой больше не вернулся. После 17 дней, проведенных в больнице, он умер.